Poner una hoja de laurel en la ventana: el significado de este ritual y por qué lo recomiendan

Hoja de laurel en la ventana Foto: Gemini IA

El laurel es mucho más habitual en la cocina, pero desde la antigüedad, estas hojas se relacionan con el triunfo, la sabiduría y la protección. Además, también ocupa un lugar distintivo dentro de los rituales y la atracción de buenas energías.

Para atraer buenas energías, muchas personas colocan hojas de laurel en la ventana del living y la adoptan como parte de sus rituales cotidianos. Según la creencia del Feng Shui, las aberturas representan un punto de conexión con el exterior de la vivienda y el interior, por lo que se considera un punto energético fuerte para renovar el ambiente y dejar atrás todo lo malo.

Hoja de laurel en la ventana Foto: Gemini IA

Además de atraer las buenas energías, las hojas de laurel perfuman el ambiente de forma natural y funcionan como una gran decoración verde para el hogar a toda hora.

Para qué sirve colocar una hoja de laurel en la ventana

Dentro de las creencias populares y algunas interpretaciones del Feng Shui, el laurel se asocia con la protección, la abundancia y la renovación. Por eso, algunas personas colocan sus hojas en las ventanas o cerca de las puertas como un gesto simbólico para atraer prosperidad y generar una sensación de armonía en el hogar.

Su historia también ayuda a explicar este significado. En la antigua Grecia y Roma, las coronas de laurel se utilizaban para distinguir a vencedores y figuras destacadas. Con el paso del tiempo, la planta quedó asociada con el éxito, el reconocimiento y la buena fortuna.

Además de su valor simbólico, las hojas de laurel liberan compuestos volátiles que aportan un perfume herbal, especialmente cuando están frescas o se frotan suavemente.

Hoja de laurel en la ventana Foto: Gemini IA

Paso a paso, cómo colocar correctamente las hojas de laurel

Para incorporar esta práctica en casa, no hace falta realizar un procedimiento complicado. Lo importante es elegir hojas limpias y decidir dónde ubicarlas, aunque lo ideal, es hacerlo en la ventana del living, cerca de la puerta de entrada. Para ello, deberás seguir este paso a paso:

Elegí hojas en buen estado: pueden ser frescas o secas, siempre que estén limpias y no presenten signos de humedad o moho.

Colocalas cerca de la ventana: podés apoyarlas en un pequeño recipiente o ubicarlas en un rincón del marco, sin obstruir la abertura.

Mantené el espacio limpio: retiralas cuando se deterioren y evitá que acumulen polvo o humedad.

Renovalas cuando sea necesario: si pierden su aroma o se quiebran, podés reemplazarlas por otras hojas.

Usalas como parte de un ritual personal: si la práctica tiene un significado especial para vos, podés acompañarla con la intención de renovar el ambiente y comenzar una nueva etapa.

Sin embargo, aunque se trata de un ritual positivo para atraer la buena vibra al hogar, si hay mascotas o niños pequeños en casa, conviene mantener las hojas fuera de su alcance y evitar que las ingieran.

Colocar laurel en la ventana puede ser una manera sencilla de sumar un aroma natural y mantener viva una tradición popular. Su significado dependerá de las creencias de cada persona, mientras que la limpieza, la ventilación y el cuidado cotidiano siguen siendo fundamentales para mantener un hogar agradable.