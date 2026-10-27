Los expertos en lenguas de suegra coinciden: un hilo de algodón alrededor de sus hojas las mantiene juntas y erguidas

Para qué sirve colocar un hilo alrededor de la lengua de suegra. Foto: Canal 26.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y sus hojas largas y verticales. Sin embargo, cuando estas comienzan a inclinarse o separarse, algunas personas recurren a un truco sencillo: colocar un hilo alrededor de sus hojas para mantenerlas juntas y erguidas. Especialistas en jardinería recomiendan utilizar soportes en determinados casos, aunque advierten que es necesario identificar por qué la planta pierde firmeza.

Para qué sirve colocar un hilo alrededor de la lengua de suegra

El hilo cumple una función de sujeción: ayuda a mantener agrupadas las hojas que se inclinan hacia los costados, evitando que se abran demasiado y proporcionando un apoyo adicional.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y sus hojas largas y verticales. Foto: Canal 26.

La Royal Horticultural Society (RHS), una institución británica especializada en horticultura, explica que algunas variedades altas de sansevieria pueden desarrollar hojas que se vencen cuando reciben poca luz.

En estos casos, recomienda utilizar aros de soporte o varillas de bambú acompañadas de hilo para mantenerlas erguidas. Rodear directamente las hojas con un cordón es una adaptación doméstica de estos sistemas de sujeción.

Este recurso también puede contribuir a conservar una apariencia más compacta. Sin embargo, atar las hojas no fortalece las raíces ni soluciona los problemas de cultivo que provocaron su inclinación.

Cómo colocar el hilo en la lengua de suegra sin dañar sus hojas

Para aplicar esta técnica, conviene utilizar un cordón suave, preferentemente de algodón, y evitar materiales rígidos que puedan marcar la superficie de las hojas.

El procedimiento consiste en rodear cuidadosamente las hojas que necesitan apoyo y realizar un nudo flojo, sin obligarlas a adoptar una posición demasiado vertical.

El hilo no debe apretar, doblar ni comprimir las hojas, ya que una sujeción excesiva puede provocar daños. También es conveniente revisar periódicamente la atadura y aflojarla cuando sea necesario.

Si las hojas están verdes y firmes, pero se inclinan, un soporte puede resultar útil. Foto: Canal 26

Si las hojas son demasiado grandes o están muy inclinadas, puede resultar más adecuado utilizar un aro de soporte o pequeñas varillas. Esta alternativa coincide con las recomendaciones de la RHS y de la Universidad de Maryland.

Por qué se doblan las hojas de la lengua de suegra y cómo evitarlo

La falta de iluminación es una de las causas documentadas de la pérdida de firmeza. Aunque esta planta tolera ambientes poco luminosos, necesita suficiente luz para desarrollar hojas resistentes.

El Jardín Botánico de Nueva York señala que los ejemplares cultivados durante períodos prolongados con iluminación insuficiente pueden desarrollar hojas alargadas y débiles, incapaces de sostenerse por sí solas.

Por su parte, la Universidad de Maryland identifica la falta de luz y el exceso de fertilización nitrogenada entre las posibles causas de las hojas caídas.

exceso de agua constituye uno de los principales problemas de esta especie, por lo que recomienda dejar secar completamente el sustrato entre riegos. Otro factor que debe revisarse es el riego. Según la Universidad de Illinois , elconstituye uno de los principales problemas de esta especie, por lo que recomienda dejar secar completamente el sustrato entre riegos.

Si las hojas están verdes y firmes, pero se inclinan, un soporte puede resultar útil. En cambio, cuando toda la planta pierde estabilidad o presenta una base blanda, conviene revisar las raíces para descartar una posible pudrición.

Por eso, el hilo puede servir como una solución de sujeción, pero mantener una iluminación adecuada, controlar el riego y observar el estado de las raíces sigue siendo fundamental para conservar la salud de la lengua de suegra.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.