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Buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana en una cabaña y granja de Tandil: ofrecen internet gratis y un día libre

La propuesta, abierta a viajeros solos, parejas y dúos, no requiere experiencia previa y permite colaborar en tareas de huerta, mantenimiento y recepción de huéspedes a cambio de alojamiento y una experiencia de inmersión en plena naturaleza serrana.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La propuesta, abierta a viajeros solos, parejas y dúos, no requiere experiencia previa y permite colaborar en tareas de huerta, mantenimiento y recepción de huéspedes a cambio de alojamiento y una experiencia de inmersión en plena naturaleza serrana.
Buscan voluntarios para trabajar 24 horas por semana en una cabaña y granja de Tandil. Foto: tandil.tur.ar
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En tiempos en que cada vez más viajeros buscan algo más que un destino turístico, las experiencias de voluntariado ganan terreno como una forma diferente de conocer lugares, conectar con personas y formar parte de proyectos con sentido. En Tandil, una propuesta invita a cambiar el ritmo de la ciudad por el silencio de las sierras, el trabajo colaborativo y la vida en contacto con la naturaleza.

Ubicada en un entorno natural privilegiado, esta cabaña y granja abre sus puertas a voluntarios argentinos y extranjeros que quieran vivir una experiencia basada en el aprendizaje, el intercambio y la convivencia. No se requiere experiencia previa: el único requisito es llegar con predisposición, respeto y ganas de participar en armonía con el entorno.

Voluntariado en una cabaña y granja de Tandil: requisitos, tareas y carga horaria

Lejos de los programas rígidos y estructurados, la propuesta se adapta a los ciclos de la naturaleza y a las necesidades cotidianas del espacio. Las actividades pueden variar según la época del año y los proyectos en marcha, por lo que cada experiencia resulta diferente.

Actualmente, entre las iniciativas más llamativas se encuentra la construcción de un temazcal de barro, una estructura tradicional utilizada para baños de vapor vinculados al bienestar y la conexión con la naturaleza.

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La propuesta ubicada cerca de Matanzas, incluye desayuno, almuerzo, excursiones y horarios flexibles. La convocatoria está abierta a viajeros solos, parejas y dúos que quieran sumarse a tareas de huerta, jardinería y mantenimiento rural.

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La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 40 años y requiere una colaboración de 30 horas semanales en tareas vinculadas a la vendimia y el mantenimiento.
La propuesta, abierta a viajeros solos, parejas y dúos, no requiere experiencia previa y permite colaborar en tareas de huerta, mantenimiento y recepción de huéspedes a cambio de alojamiento y una experiencia de inmersión en plena naturaleza serrana.
La propuesta se adapta a los ciclos de la naturaleza y a las necesidades cotidianas del espacio. Foto: Worldpackers

La carga horaria establecida es de 24 horas semanales, distribuidas según las necesidades del lugar. Las tareas pueden incluir:

  • Colaboración en proyectos especiales vinculados al desarrollo del establecimiento
  • Limpieza de habitaciones, baños, cocina y espacios comunes
  • Mantenimiento de senderos, caminos internos y espacios al aire libre
  • Pintura, carpintería y trabajos sencillos de construcción o reparación
  • Preparación y servicio de comidas
  • Recepción y asistencia a huéspedes durante distintos momentos del día
  • Trabajo en la huerta, especialmente en épocas de siembra, mantenimiento y cosecha

La propuesta está abierta tanto para viajeros individuales como para parejas y dúos de voluntarios.

Cuáles son los beneficios que ofrecen a los voluntarios

A cambio de su colaboración, los participantes reciben alojamiento y distintas comodidades que les permiten desarrollar una experiencia de inmersión en la naturaleza sin afrontar gastos de hospedaje.

La propuesta, abierta a viajeros solos, parejas y dúos, no requiere experiencia previa y permite colaborar en tareas de huerta, mantenimiento y recepción de huéspedes a cambio de alojamiento y una experiencia de inmersión en plena naturaleza serrana.
Las opciones de alojamiento incluyen una habitación compartida con otros viajeros o un espacio de camping. Foto: Worldpackers

Las opciones de alojamiento incluyen una habitación compartida con otros viajeros o un espacio de camping para quienes prefieran instalar su propia carpa. Además, los voluntarios tienen acceso a:

  • Cocina totalmente equipada para preparar sus propias comidas
  • Conexión a internet de velocidad básica, adecuada para mantener comunicaciones o realizar tareas de trabajo remoto
  • Convivencia en un entorno natural orientado al respeto por el medioambiente y el intercambio cultural
  • Un día libre por semana
  • Uso gratuito de la lavandería

Desde la organización explican que se trata de un espacio donde se busca “escuchar la música de la naturaleza y caminar a su ritmo”, promoviendo una filosofía basada en el cuidado del entorno, la cooperación y la vida consciente.

Si bien no existen reglas estrictas, se invita a los participantes a desenvolverse con respeto, gratitud y armonía, tanto con la naturaleza como con las personas que forman parte de la experiencia.

La propuesta, abierta a viajeros solos, parejas y dúos, no requiere experiencia previa y permite colaborar en tareas de huerta, mantenimiento y recepción de huéspedes a cambio de alojamiento y una experiencia de inmersión en plena naturaleza serrana.
Se trata de un espacio donde se busca “escuchar la música de la naturaleza y caminar a su ritmo”. Foto: Worldpackers

Cómo postularse para la convocatoria en Tandil a través de Worldpackers

Las personas interesadas en participar pueden postularse mediante la plataforma de intercambio de voluntariado Worldpackers. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  • Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  • Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  • Buscar la oportunidad de voluntariado en la cabaña y granja de Tandil, Argentina.
  • Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  • Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  • Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.

Cabe destacar que la propuesta no incluye pasajes aéreos o terrestres, seguro de viaje, transporte interno ni trámites migratorios, por lo que esos costos deben ser afrontados por cada participante.

Para quienes buscan una forma diferente de descubrir Tandil, esta experiencia ofrece mucho más que alojamiento: permite integrarse a la vida cotidiana de una granja, conocer viajeros de distintas partes del mundo y disfrutar de uno de los destinos serranos más atractivos de la provincia de Buenos Aires desde una perspectiva auténtica y colaborativa.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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