“Llegué a quererte como ni siquiera te lo imaginas”: el desgarrador posteo del novio de Daiana Mendieta, la joven asesinada en Entre Ríos

El cuerpo de la víctima de 22 años fue hallado este martes en el fondo de un aljibe, a pocos kilómetros de la localidad donde vivía. Cómo avanza la investigación.
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 9 de octubre de 2025, 14:43
Encuentran muerta a Daiana Magalí Mendieta
Encuentran muerta a Daiana Magalí Mendieta Foto: NA

El novio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en la provincia de Entre Ríos y por el que Gustavo “Pino” Brondino se encuentra detenido, escribió un emotivo posteo en sus redes sociales en el que expresó “llegué a quererte como ni siquiera te lo imaginas”.

“Daianita, mi amorcito como nos decíamos, no tengo palabras para describir el dolor que se siente, solo puedo decir que te voy a recordar y te voy a llevar siempre en mi corazón”, expresó.

El doloroso posteo del novio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue asesinada en Entre Ríos Foto: Redes

Aunque la relación había comenzado hacía poco tiempo, el hombre manifestó: “Disfruté hasta el último segundo, siempre divertida y de buen humor. Nuestras charlas eran largas y nunca se nos terminaban los temas, siento como si te hubiera conocido de toda la vida”.

Crimen de Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos Foto: Policía de Entre Ríos

“En tan poquito llegué a querer como ni siquiera te lo imaginas. Siempre vas a estar en mi corazón. Fuiste una persona hermosa conmigo y hubiera deseado una vida entera a tu lado. Como vos me decías, ahora ya está, ya te presenté, así que sos para toda la vida”, concluyó.

El femicidio de Daiana Mendieta

La joven fue vista por última vez en la noche del viernes 3 de octubre y este martes, en un mega operativo, hallaron su cuerpo dentro de un aljibe. Se determinó que fue asesinada de un disparo y por el crimen ya hay un detenido.

Encuentran muerta a Daiana Magalí Mendieta Foto: NA

Se trata de Gustavo “Pino” Brondino, el trabajador agropecuario de 55 años, que está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima.