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Choque, drogas y tenencia de arma: liberaron a la expolicía que protagonizó un accidente fatal en la Riccheri

El accidente terminó con la muerte de un conductor, el secuestro de un arma de guerra y el hallazgo de estupefacientes en uno de los autos involucrados. Ahora, Nicole Verón recuperó su libertad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 11:23
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Nicole V., la policía tiktoker, denunciada por creación de contenido erótico.
Nicole V., la policía tiktoker, denunciada por creación de contenido erótico. Foto: NA.
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Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad detenida tras verse involucrada en un choque fatal en la Autopista Riccheri, fue liberada este jueves.

Aunque seguirá siendo investigada por tenencia ilegal de arma de guerra debido a una pistola hallada en el BMW en el que viajaba, el juez dispuso su liberación tras pasar la noche demorada. La exoficial no fue imputada por el choque fatal, ya que viajaba como acompañante del vehículo.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Qué sucedió

Un brutal accidente ocurrido este miércoles sobre la Autopista Ricchieri, a la altura del kilómetro 23,6 en sentido hacia Ezeiza, terminó en una investigación judicial que incluye la muerte de un conductor, el secuestro de un arma de guerra y el hallazgo de estupefacientes en uno de los autos involucrados.

Lo sorprendente del caso es que una de las detenidas fue Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad que había sido desplazada de las fuerzas por grabar contenido erótico en sus redes con el uniforme.

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La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

El accidente tuvo como protagonistas a una camioneta Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios. Como consecuencia del fuerte impacto, Hugo Javier López, de 48 años y conductor de la Ecosport, salió despedido y murió en el acto.

Por su parte, el conductor del Toyota Etios, un hombre de 48 años identificado por sus iniciales W.T., resultó ileso.

Sin embargo, mientras los equipos de emergencia y la Policía trabajaban en el lugar, la investigación tomó un giro inesperado. Según fuentes del caso, una de las ocupantes del BMW, identificada como Verón Nicol Gabriela, de 25 años, habría aprovechado el despliegue operativo para ocultar un arma dentro de un patrullero de la Policía Federal Argentina que participaba del procedimiento.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Durante una inspección posterior, los efectivos hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador colocado y ocho municiones intactas escondida en el asiento del móvil policial.

Además, al revisar el interior del BMW, los investigadores encontraron sustancias estupefacientes y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de droga, por lo que se inició una causa paralela para determinar el origen y destino de los materiales secuestrados. En el BMW viajaban también una joven de 21 años, identificada como E.S., quien conducía el auto, y una adolescente de 17 años.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 descentralizada de Ezeiza, a cargo del fiscal Hassan, quien dispuso la notificación de la formación de causa por tenencia ilegal de arma de guerra contra la expolicía y el inicio de actuaciones por averiguación de ilícito en relación con la droga y los elementos hallados. Sin embargo, este jueves fue liberada.

La expolicía de Ciudad fue detenida tras un choque en la Autopista Riccheri. Foto: Canal 26.

Asimismo, se ordenó la identificación de todas las personas involucradas y el secuestro de los tres vehículos para la realización de pericias mecánicas y accidentológicas que permitan determinar cómo se produjo el choque fatal.

Quién es Nicole Verón

El escándalo se desató en noviembre del 2025 cuando se dieron a conocer los videos que Verón publicaba en sus redes sociales con alto contenido erótico y en los que usaba el uniforme de la Policía de la Ciudad.

En un comienzo se creyó que era un disfraz, pero tras el análisis se pudo establecer que se trataba de una oficial que llevaba tres años en la Policía de la Ciudad.

De este modo, en un principio quedó apartada de sus funciones, pero luego se llevó a cabo su exoneración debido a que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública”.

Nicole V., la policía tiktoker, denunciada por creación de contenido erótico. Foto: NA.

En un descargo, Verón expuso que hacía los videos por “necesidad” y otra manera de “encontrar una salida laboral” debido a que durante la creación de los videos cursaba una licencia médica que, según ella, redujo su sueldo a unos $600.000, un monto insuficiente para sus gastos.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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