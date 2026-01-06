Operativo “Mar del Sintético” en la costa: secuestran drogas valuadas en más de $230 millones

La investigación inició a mediados del pasado julio y tuvo como resultado la desarticulación de una organización criminal dedicada a la venta de drogas de diseño en Mar del Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localidades del Partido de La Costa.

Operativo “Mar del Sintético” en la costa. Foto: Policía bonaerense

En el marco del Operativo Sol a Sol 2025-2026, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata llevó a cabo la operación “Mar del Sintético”, bajo instrucciones de la Oficina de Narcocriminalidad y con intervención del Juzgado Federal Nº 1.

En el marco de la operación, se realizaron 9 allanamientos: siete en Mar del Plata, uno en Villa Gesell y otro en CABA.

En ellos fueron incautados más de 2 kg de cocaína de máxima pureza, en ladrillos compactos con las inscripciones “Rey del Sur” (RDS) y “La Chula”.

Además, se secuestraron casi 7 kg de marihuana en cogollos; mil pastillas de éxtasis con logotipos “Love” y “Napster”; 1 kg de Cristal Ice; 1 kg de Tussi (2-CB); hongos alucinógenos y ketamina líquida.

También encontraron armas de fuego, balanzas de precisión, celulares, máquina contadora de dinero y casi 5 millones de pesos en efectivo.

Entre el armamento, se secuestraron una Pistola Bersa 9 mm con numeración suprimida y 51 proyectiles y un Revólver sin marca, calibre .38 con 18 proyectiles.

El valor estimado de los estupefacientes supera los $230 millones. Los investigadores lograron impedir que la droga fuera distribuida en fiestas electrónicas y eventos masivos de la temporada 2026 en Mar del Plata y el Partido de la Costa.

Por su parte, fueron detenidas ocho personas: seis hombres (de entre 27 y 34 años) y dos mujeres (26 y 50 años). Además, se notificó a otras tres personas más por tenencia ilegal de armas de guerra e infracción a la Ley 23.737.

También fueron decomisados cinco vehículos utilizados para el transporte y comercialización de drogas: Toyota Corolla, Volkswagen UP, Volkswagen Gol Trend, Peugeot 308 y Toyota Etios.

La investigación continúa debido a que existen indicios de otras personas involucradas en la red de distribución.