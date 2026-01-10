Investigación con la que se detuvo a un coronel de Inteligencia del Ejército. Foto: Gentileza Clarin

Pablo Guillermo Quiroga, coronel de Inteligencia del Ejército, fue detenido cuando volvía de Perú acusado de planear el envío de cocaína a Europa en bodegas de aviones.

La jueza Sandra Arroyo Salgado lo procesó con prisión preventiva por los delitos de “confabulación para el contrabando de drogas” y “tenencia ilegitima de cuatro armas de fuego de guerra y una de uso civil”.

En la misma resolución le impuso un embargo de 100 millones de pesos.

Según la investigación de Virginia Messi para Clarin, el militar está acusado de integrar una banda narco junto a un traficante ya detenido en otro expediente.

La organización planeaba llevar cocaína a Francia escondida en la bodega de un avión.

“Buen día hermano. Ese video es de una bajada de KLM mínimo 10 unidades. Esos dos lugares hasta el momento me pasaron que podemos hacer paneles”, dice uno de los mensajes que la Justicia encontró de los celulares secuestrados.

Además, al coronel Quiroga le encontraron cinco armas que no le pertenecían, por lo que se suma la tenencia de armas de guerra, que contempla penas de entre 2 y 6 años.

La palabra de Arroyo Salgado

En su resolución, la jueza Arroyo Salgado explicó: “Se evidencia que los sujetos involucrados habrían planificado enviar estupefacientes escondidos en la bodega de aeronaves comerciales con destino Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París o Australia”.

Sandra Arroyo Salgado

Y agrega que los imputados también “habrían concertado encuentros con funcionarios de Seguridad Aeroportuaria dirigidos a facilitar la operatoria”.

“Finalmente se tiene que quien habría efectuado de nexo entre los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los aquí imputados sería Pablo Guillermo Quiroga como consecuencia de sus lazos con altos funcionarios públicos y fuerzas de seguridad”, concluyó.