Un joven se encuentra grave luego de querer cargar su celular en Córdoba Foto: Pixabay

Un adolescente de 16 años sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo luego de que su celular explotara mientras lo estaba cargando en el patio de su casa. Aunque el hecho sucedió el pasado 2 de enero, el joven todavía se encuentra internado en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde recibe atención especializada.

Según el relato de su madre, Eugenia, a Cadena 3, Benjamín se encontraba limpiando el patio cuando quiso conectar su teléfono a un toma corriente sobre una mesa. Sin embargo, explotó haciendo chispas sobre un bidón de thinner que estaba en el lugar, lo que provocó una rápida propagación del fuego.

Instituto del quemado en Córdoba Foto: X

“Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego”, contó la madre del menor, quien remarcó que el adolescente optó por atravesar las llamas para ingresar a la vivienda luego del accidente. “Tomó la decisión de no respirar y taparse la cara para poder pasar”, relató. Además, indicó que, durante el episodio, el líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos y agravó la lesión.

Luego de haber sido internado, aunque el diagnóstico en primera instancia era que tenía quemaduras en el 40% de su cuerpo, los médicos determinaron que el alcance real de las lesiones era del 60%, tras una intervención quirúrgica. “El primer ingreso a quirófano fue para hacerle una escarectomía y retirar piel muerta para evitar infecciones. Ahí se dieron cuenta de la magnitud total de las quemaduras”, dijo la madre del menor.

El celular explotó cuando el joven intentó enchufarlo en el patio Foto: Unsplash.

Cómo se encuentra el adolescente que tiene el 60% de su cuerpo quemado

Según su madre, Eugenia, el adolescente se encuentra grave, pero evolucionando día a día y clínicamente estable. “Sus vías respiratorias funcionan bien, también el riñón y el corazón”, señaló, al indicar también que puede acompañarlo gran parte del día, debido a que es menor. Sin embargo, el cuerpo médico indicó que podrá recibir el alta dentro de unos cuatro meses.

“Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que me pasó”, concluyó la madre, sobre el estado de su hijo.