Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Golpe al narcomenudeo en Lanús: cuatro detenidos y secuestro de cientos de dosis de pasta base

A través de un trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía y la Justicia, se pudo detener a esta banda dedicada a la venta de estupefacientes. La importancia de las cámaras de vigilancia de Lanús para dar con los delincuentes.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Detención de cuatro personas en Lanús vinculado al narcomenudeo.
Detención de cuatro personas en Lanús vinculado al narcomenudeo. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una investigación terminó con la detención de cuatro personas y el desmantelamiento de un punto de narcomenudeo en Villa Barceló, partido de Lanús.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en Villa Barceló, Lanús Este. Según informaron fuentes de la investigación, el lugar era utilizado para el acopio y fraccionamiento de sustancias destinadas a la venta ilegal.

El operativo contó con la participación de efectivos policiales y el apoyo de personal de la Estación de Policía de Seguridad Departamental (PDS) Lanús.

Investigación por narcomenudeo en Villa Barceló

La causa se inició a partir de tareas de inteligencia criminal vinculadas a una investigación por narcomenudeo en el barrio de Villa Barceló. Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y el Juzgado de Garantías N°3 ordenaron el allanamiento del domicilio investigado.

Contenido Recomendado

Operativo en Lanús:detuvieron a dos delincuentes gracias a las cámaras de seguridad municipales

Operativo en Lanús: detuvieron a dos delincuentes gracias a las cámaras de seguridad municipales

Lanús 1 - 0 Mirassol:así fue la victoria por la Copa Libertadores 2026

Lanús 1 - 0 Mirassol: así fue la victoria por la Copa Libertadores 2026
Detención de un delincuentes vinculados a la venta de drogas en Villa Barcelo, Lanús.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos aprehendieron a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Los acusados fueron identificados mediante sus iniciales como S.G.D.A. (54), C.R.S. (55), L.A.S. (20) y M.R.A. (39). Todos quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Secuestro de pasta base y elementos para la venta de drogas

Durante la requisa del inmueble, los investigadores secuestraron 238 dosis de pasta base fraccionadas para el consumo, con un peso total de 23,12 gramos.

Además, encontraron una balanza de precisión digital, recortes de nylon utilizados para el armado de envoltorios, cuatro teléfonos celulares y 10.000 pesos en efectivo en billetes de baja denominación.

De acuerdo con lo informado en la causa, los teléfonos serán sometidos a peritajes informáticos para avanzar con la investigación. Tras el procedimiento, el fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N°5 de Lanús, avaló lo actuado por los efectivos, ordenó el decomiso de la droga secuestrada y dispuso el traslado de los detenidos para prestar declaración indagatoria.

LanúsDetenciónNarcomenudeo
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Femicidio de Agostina Vega:negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

    Femicidio de Agostina Vega: negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

  2. Hallaron con vida a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba

    Hallaron con vida a la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba

  3. “Sentí que había algo raro, no se le despegaba a mi hija”:habló la abuela de Agostina Vega sobre el segundo detenido por el femicidio

    “Sentí que había algo raro, no se le despegaba a mi hija”: habló la abuela de Agostina Vega sobre el segundo detenido por el femicidio

  4. Las frases más impactantes de Nahir Galarza en la entrevista con OLGA:“No me identifico con la palabra asesina”

    Las frases más impactantes de Nahir Galarza en la entrevista con OLGA: “No me identifico con la palabra asesina”

  5. Desaparición de Agostina Vega:se conoció un audio clave que la adolescente envió antes de ser vista por última vez

    Desaparición de Agostina Vega: se conoció un audio clave que la adolescente envió antes de ser vista por última vez
Lo último
También podría interesarte
Política

Qué pasó con el proyecto de Zona Fría en el Senado:por qué se trabó y cuál es la estrategia del Gobierno con Patricia Bullrich

Qué pasó con el proyecto de Zona Fría en el Senado: por qué se trabó y cuál es la estrategia del Gobierno con Patricia Bullrich

Manuel Adorni comunicó que presentará el informe de gestión del Gobierno en la Cámara de Senadores

Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Roxana Monzón:“El Congreso le da a las PyMEs lo que el Gobierno les niega”

Economía

Fuerte baja del riesgo país en Argentina:cayó un 11,8% y quedó en 443

Fuerte baja del riesgo país en Argentina: cayó un 11,8% y quedó en 443

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Novedad en Anses:ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Internacionales

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días:cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días: cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Israel:miles de judíos ultraortodoxos bloquearon autopistas para rechazar el servicio militar obligatorio

Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos:investigan un problema en la calidad del aire