Golpe al narcomenudeo en Lanús: cuatro detenidos y secuestro de cientos de dosis de pasta base

Detención de cuatro personas en Lanús vinculado al narcomenudeo. Foto: Prensa

Una investigación terminó con la detención de cuatro personas y el desmantelamiento de un punto de narcomenudeo en Villa Barceló, partido de Lanús.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en Villa Barceló, Lanús Este. Según informaron fuentes de la investigación, el lugar era utilizado para el acopio y fraccionamiento de sustancias destinadas a la venta ilegal.

El operativo contó con la participación de efectivos policiales y el apoyo de personal de la Estación de Policía de Seguridad Departamental (PDS) Lanús.

Investigación por narcomenudeo en Villa Barceló

La causa se inició a partir de tareas de inteligencia criminal vinculadas a una investigación por narcomenudeo en el barrio de Villa Barceló. Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús y el Juzgado de Garantías N°3 ordenaron el allanamiento del domicilio investigado.

Detención de un delincuentes vinculados a la venta de drogas en Villa Barcelo, Lanús.

Al ingresar a la vivienda, los efectivos aprehendieron a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Los acusados fueron identificados mediante sus iniciales como S.G.D.A. (54), C.R.S. (55), L.A.S. (20) y M.R.A. (39). Todos quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Secuestro de pasta base y elementos para la venta de drogas

Durante la requisa del inmueble, los investigadores secuestraron 238 dosis de pasta base fraccionadas para el consumo, con un peso total de 23,12 gramos.

Además, encontraron una balanza de precisión digital, recortes de nylon utilizados para el armado de envoltorios, cuatro teléfonos celulares y 10.000 pesos en efectivo en billetes de baja denominación.

De acuerdo con lo informado en la causa, los teléfonos serán sometidos a peritajes informáticos para avanzar con la investigación. Tras el procedimiento, el fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI N°5 de Lanús, avaló lo actuado por los efectivos, ordenó el decomiso de la droga secuestrada y dispuso el traslado de los detenidos para prestar declaración indagatoria.