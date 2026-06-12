Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Indignación en Córdoba: una niñera fue denunciada por golpear a dos niños mientras almorzaban

El hecho fue grabado en una cámara de seguridad de la vivienda. La madre de los menores vio el momento de la agresividad y decidió radicar la denuncia en la comisaría de Jesús María.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Niñera acusada de maltrato infantil
Niñera acusada de maltrato infantil Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una niñera quedó en el centro de la polémica luego de que una madre difundiera en redes sociales las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de su vivienda, donde se observa a la cuidadora agrediendo a sus hijos durante el horario del almuerzo.

El episodio ocurrió en la ciudad cordobesa de Jesús María y rápidamente se viralizó en las redes debido a la gravedad de las imágenes.

Según denunció la madre de los menores, identificada como Yanina, las cámaras captaron gritos, amenazas y golpes por parte de la niñera, Julia Ferreyra. “El lunes 1 de junio, cerca del mediodía, mientras estaba en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más terribles que jamás imaginé presenciar como madre y como persona”, escribió la mujer al compartir el video en sus redes sociales.

Niñera acusada de maltrato infantil Foto: Captura

En la grabación se escucha a la cuidadora exigirle a una de las niñas que terminara de comer. “Comé bien”, le dijo antes de golpearle la mano. Instantes después, volvió a levantarle la voz y le dio una cachetada en la cabeza mientras insistía: “Fran, Fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

Contenido Recomendado

Femicidio de Agostina Vega:negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

Femicidio de Agostina Vega: negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

Un video que podría ser clave en la causa Agostina Vega:Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio

Un video que podría ser clave en la causa Agostina Vega: Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio

Tras la difusión de las imágenes, Yanina explicó que decidió hacer pública la situación pese a exponer aspectos de la intimidad de su familia. “No pensaba mostrar mi hogar ni a mis hijos, pero también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a estar al cuidado de un ser inocente”, manifestó.

Además, sostuvo que había depositado toda su confianza en la niñera durante los cuatro meses que trabajó con la familia. “Le confié lo más valioso que tengo, que es la vida de mis hijos. Gracias a Dios fue solo ese tiempo y la vida me mostró qué clase de persona es”, expresó en su publicación.

Dejó a sus hijos con la niñera y vio por las cámaras cuando les pegó para que coman. Fuente: NA

Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

Allegados a Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, la adolescente brutalmente asesinada en Córdoba, desmintieron que la Justicia le haya tomado muestras de ADN, como había trascendido en las últimas horas.

“No hubo ninguna toma de muestras, es totalmente falso lo que se difundió”, señalaron desde el entorno de la mujer a la Agencia Noticias Argentinas. De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que la Justicia había obtenido muestras genéticas de Melisa mientras permanecía internada.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

La madre de la víctima continúa hospitalizada luego de sufrir una descompensación días antes de que fuera hallado el cuerpo de su hija, tras una semana de intensa búsqueda.

CórdobaPoliciales (Judiciales)Denuncia
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario:hay otro agente herido

    Asesinaron a un efectivo de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario: hay otro agente herido

  2. Conmoción en la Policía Federal:hallaron sin vida a un cabo de 43 años en Merlo

    Conmoción en la Policía Federal: hallaron sin vida a un cabo de 43 años en Merlo

  3. Mendoza:imputaron a 10 jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un “bautismo”

    Mendoza: imputaron a 10 jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual durante un “bautismo”

  4. Crimen de Agostina Vega:salió a la luz un video de Claudio Barrelier haciendo encuestas sobre violencia de género

    Crimen de Agostina Vega: salió a la luz un video de Claudio Barrelier haciendo encuestas sobre violencia de género

  5. Femicidio de Agostina Vega:encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

    Femicidio de Agostina Vega: encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo
Lo último
También podría interesarte
Política

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Reforma laboral 2026: el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei celebró el dato de la inflación de mayo y destacó el trabajo de Luis Caputo

Economía

Aumentan colectivos y trenes en el AMBA:cuánto costará viajar a partir del lunes 15 de junio

Aumentan colectivos y trenes en el AMBA: cuánto costará viajar a partir del lunes 15 de junio

Qué hará el Gobierno frente a los próximos vencimientos de deuda en dólares:el plan económico de Luis Caputo

Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

Fuerte baja del riesgo país en Argentina:cayó un 11,8% y quedó en 443

Internacionales

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra:qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu

Irán y Estados Unidos negocian un acuerdo para frenar la guerra: qué incluye el borrador y qué dice Netanyahu

El primer centro de datos submarino con energías renovables lo tiene China:puede abastecer a 20.000 hogares

Murió la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia:quién era la hija mayor del rey y por qué estaba en coma desde el 2022

El papa León XIV llamó a los migrantes a “abrirse a quienes los reciben, aprender su lengua y respetar sus leyes”