Indignación en Córdoba: una niñera fue denunciada por golpear a dos niños mientras almorzaban

Niñera acusada de maltrato infantil Foto: Captura

Una niñera quedó en el centro de la polémica luego de que una madre difundiera en redes sociales las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de su vivienda, donde se observa a la cuidadora agrediendo a sus hijos durante el horario del almuerzo.

El episodio ocurrió en la ciudad cordobesa de Jesús María y rápidamente se viralizó en las redes debido a la gravedad de las imágenes.

Según denunció la madre de los menores, identificada como Yanina, las cámaras captaron gritos, amenazas y golpes por parte de la niñera, Julia Ferreyra. “El lunes 1 de junio, cerca del mediodía, mientras estaba en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más terribles que jamás imaginé presenciar como madre y como persona”, escribió la mujer al compartir el video en sus redes sociales.

Niñera acusada de maltrato infantil Foto: Captura

En la grabación se escucha a la cuidadora exigirle a una de las niñas que terminara de comer. “Comé bien”, le dijo antes de golpearle la mano. Instantes después, volvió a levantarle la voz y le dio una cachetada en la cabeza mientras insistía: “Fran, Fran, te estoy hablando, comé la galleta”.

Tras la difusión de las imágenes, Yanina explicó que decidió hacer pública la situación pese a exponer aspectos de la intimidad de su familia. “No pensaba mostrar mi hogar ni a mis hijos, pero también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a estar al cuidado de un ser inocente”, manifestó.

Además, sostuvo que había depositado toda su confianza en la niñera durante los cuatro meses que trabajó con la familia. “Le confié lo más valioso que tengo, que es la vida de mis hijos. Gracias a Dios fue solo ese tiempo y la vida me mostró qué clase de persona es”, expresó en su publicación.

Dejó a sus hijos con la niñera y vio por las cámaras cuando les pegó para que coman. Fuente: NA

Femicidio de Agostina Vega en Córdoba: negaron la toma de ADN a Melisa Heredia, la madre de la adolescente asesinada

Allegados a Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, la adolescente brutalmente asesinada en Córdoba, desmintieron que la Justicia le haya tomado muestras de ADN, como había trascendido en las últimas horas.

“No hubo ninguna toma de muestras, es totalmente falso lo que se difundió”, señalaron desde el entorno de la mujer a la Agencia Noticias Argentinas. De esta manera, quedó descartada la versión que indicaba que la Justicia había obtenido muestras genéticas de Melisa mientras permanecía internada.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

La madre de la víctima continúa hospitalizada luego de sufrir una descompensación días antes de que fuera hallado el cuerpo de su hija, tras una semana de intensa búsqueda.