Un kiosquero fue baleado tras resistirse a un robo en ciudad de La Plata.

Un kiosquero de La Plata fue víctima de un violento asalto este sábado por la noche y permanece internado tras recibir varios disparos. Los sospechosos continúan prófugos.

En las últimas horas, la investigación registró avances luego de que se difundieran imágenes de una cámara de seguridad que captaron el momento del ataque.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 (hora argentina) en un comercio ubicado en calle 49, entre 139 y 140, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Violento robo y baleada a un kiosquero en la ciudad de La Plata. Créditos: NA

Según se observa en las grabaciones, dos jóvenes llegaron al lugar a bordo de una moto Yamaha de baja cilindrada con presuntas intenciones de robo.

Uno de ellos descendió del vehículo e ingresó al local, mientras que el conductor permaneció afuera actuando como “campana”. En este contexto, el comerciante se resistió al asalto y se produjo un forcejeo con el delincuente.

Durante la confrontación, la víctima (identificada como Lucas Jeremías Albo) recibió varios disparos. Un testigo que advirtió lo que sucedía intervino para asistirlo, mientras que los agresores escaparon del lugar.

El kiosquero atacado se encuentra internado, mientras que los agresores están prófugos de la justicia. Foto: NA

El kiosquero fue trasladado a un centro de salud, donde permanece internado. En tanto, los sospechosos son intensamente buscados por las autoridades.

La investigación está a cargo de efectivos de la Subcomisaría La Unión y de la Fiscalía N° 2 de La Plata, que encabeza la fiscal Betina Lacki.

Un influencer intentó vender dos iPhones y fue baleado en Barracas

Gabriel García, influencer que vende celulares, terminó herido de bala tras ser víctima de un intento de robo en Barracas durante la entrega de uno de los dispositivos.

García subió varios videos a sus redes sociales mostrando el momento en el que le dispararon y cómo pidió auxilio mientras huía a bordo de su moto.

En las imágenes se observa que García estaciona su moto y aguarda a que el supuesto cliente llegue al punto de encuentro, pero una situación previa le llamó la atención.

En la plaza había un joven que lo miraba de cerca, por lo que el influencer le consultó si era la persona que esperaba. Pese a que la respuesta fue negativa, el sujeto se mostró nervioso y se fue caminando.

Al instante apareció el presunto cliente, quien comenzó a dialogar con García. Durante varios minutos el comprador revisó la caja del celular Iphone, hasta que en medio de la transacción el joven que había estado en la plaza cruzó, sacó un arma e intentó robarle.

De manera inmediata, el influencer escapó de la situación para evitar el robo, pero fue en ese momento cuando el delincuente le disparó y el tiro ingresó en su pierna derecha.

Robo a un influencer en Barracas que vendió celulares vía Marketplace. Foto: Captura de video.

Durante su fuga comenzó a gritar y a pedir auxilio, hasta que vecinos lo pararon y socorrieron. El caso quedó grabado por las gafas que portaba la víctima, por lo que los videos son de suma importancia para identificar a los sospechosos.

Personal de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar y dieron aviso al SAME, que trasladó al herido hasta el Hospital Penna, sin riesgo de vida.