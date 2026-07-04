Encontraron a la adolescente de 15 años desaparecida en Belgrano en medio del partido de Argentina

La joven de 15 años es hija de un capitán del Ejército. Foto: Canal 26

Después de horas desesperantes y una intensa búsqueda por parte de efectivos de la División de Búsqueda de Personas de Policía de la Ciudad, encontraron a la adolescente de 15 años de Belgrano que estaba desaparecida desde este viernes 3 de julio en medio del partido de Argentina vs. Cabo Verde.

La menor apareció en buen estado de salud junto a su novio en un supermercado, ubicado en la Avenida Cruz y Escalada, en el barrio porteño de Villa Soldati. Las autoridades policiales sostuvieron que se la pudo localizar gracias a una app de viajes que utilizó en las últimas horas y que la había llevado hasta ese sitio.

La causa, caratulada como “averiguación de paradero”, estaba a cargo del fiscal Carlos Vasser, quien pidió la intervención de la División de Investigación de Delitos contra la Niñez y la Adolescencia. Luego de ser hallada en el local, la menor fue llevada a una comisaría cercana a su domicilio para el encuentro con sus padres.

Qué pasó con la adolescente de 15 años desaparecida en Belgrano

De acuerdo al testimonio de sus familiares, la adolescente, identificada como JF, el viernes por la tarde se encontraba en la casa de una compañera de escuela. Sobre las 19h se fue del lugar para ir al domicilio de sus padres y ver el partido con ellos.

La menor de 15 años apareció en un supermercado de Villa Soldati. Foto: Canal 26

Sin embargo, la menor nunca llegó a la vivienda y, a partir de ese horario, además, dejó de contestar los mensajes y las llamadas, habiendo sido vista por última vez en la calle La Pampa y Cuba en el barrio de Belgrano, según detalló Infobae.

Luego de unas horas, la familia decidió hacer la denuncia para que las autoridades pudieran comenzar la búsqueda de la menor que mantuvo en vilo a la Ciudad de Buenos Aires por más de 12 horas.

Jubilado desaparecido en Moreno: ofrecen una recompensa millonaria para quienes aporten datos

El 17 de diciembre de 2025, José Encina González, de 79 años, fue visto por última vez saliendo de su domicilio ubicado en el partido bonaerense de Moreno.

Según la versión de testigos que declararon ante la Justicia, el hombre que llevaba un buzo y gorro gris pasó por un kiosco cercano a su domicilio, pero desde entonces su paradero es un completo misterio.

El jubilado desaparecido en Moreno tiene 79 años. Foto: Programa Nacional de Recompensas

A casi siete meses de la desaparición del jubilado, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó una recompensa de 5 millones de pesos para quienes puedan aportar datos relevantes que permitan esclarecer qué fue lo que pasó con el hombre de nacionalidad paraguaya.

Las llamadas se pueden realizar de manera anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.