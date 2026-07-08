Rechazaron el pedido de libertad condicional de Morena Rial y continuará con arresto domiciliario

Rial Foto: Agencia NA

El Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 de San Isidro desestimó este miércoles el pedido de libertad condicional de Morena Rial, tras haber sido condenada a tres años de prisión en la causa por los robos cometidos en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina.

La defensa de la hija del periodista y conductor Jorge Rial había acordado esa sentencia a través de un juicio abreviado con el fiscal Patricio Ferrari y los particulares damnificados.

Morena Rial. Foto: Instagram.

Las causas por las que Morena Rial fue condenada

La influencer fue declarada penalmente responsable por el delito de “robo triplemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento, efracción, y en poblado y en banda (hecho uno), en concurso con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho dos), en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho tres)”.

Conforme a la resolución dictada por la jueza María Coelho, la implicada incumplió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, luego de ofrecer una entrevista televisiva junto a Alan Cañete (uno de los acusados por supuesto desvío de la investigación en el caso Loan), por publicar historias en su cuenta de Instagram con “incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba” y promocionar apuestas.

Morena Rial nuevamente detenida. Foto: redes sociales.

Según el expediente judicial, se “constataron publicaciones en la cuenta de la encartada de la red social Instagram con incitación a la violencia y a la conspiración social por la muerte de un amigo en una comisaría en Córdoba. El 4 de mayo pasado, por lo que se celebró una nueva audiencia con presencia de las partes, donde la imputada brindó sus explicaciones junto con sus tutores, quienes nuevamente se comprometieron a vigilar el cumplimiento de todas las reglas y prevenir la repetición”.

Pero, en las últimas horas, la Justicia dio por acreditado un nuevo incumplimiento de Rial: una publicación en el perfil de Instragram de la joven con “una invitación a hacer apuestas”, según se desprende de la resolución firmada por la jueza Coelho.

“No siendo atendibles las extensas aclaraciones formuladas al respecto por el distinguido Defensor, toda vez que se encuentra probado que la publicación se realizó, por lo menos, 17 horas antes de la visualización efectuada por la suscripta el lunes pasado [por anteayer] a las 11, conforme surge de la fotografía contenida en el informe actuarial y la filmación de la publicación realizada con el teléfono celular de la suscripta, que como todos los medios digitales poseetime stamp,logsy metadatos que acreditan que en ese momento la ‘historia’ estaba publicada en la cuenta de la imputada", sostuvo la jueza Coelho al explicar su decisión de rechazar el pedido de libertad condicional.