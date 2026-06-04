El abuelo de Agostina Vega reveló el contenido de una carta que encontró de la niña y que ahora es parte de la investigación

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

La movilización de Ni Una Menos que se realizó este miércoles en Córdoba fue, en gran parte, un pedido de justicia por el femicidio de Agostina Vega. En medio de la marcha, el abuelo materno de la adolescente brindó un fuerte testimonio donde reveló que encontró una carta de la adolescente entre sus pertenencias.

Los familiares de Agostina, que fue brutalmente asesinada en Córdoba el pasado fin de semana, se sumaron a la movilización mientras siguen en duelo por el femicidio. Miguel Heredia, el padre de la mamá de la niña, contó el duro momento que están atravesando. “Dejamos un ratito el velatorio, nos vinimos parte de la familia para seguir pidiendo justicia por mi nieta”, expresó el hombre ante la prensa.

Marcha Ni Una Menos. Foto: NA.

La marcha del Ni Una Menos convocó a miles de personas que marcharon por las calles de Córdoba con carteles y consignas relacionadas con la violencia de género y el femicidio.

“Anoche no pude dormir, no sé si era una señal o algo, pero esta mañana con mi señora nos levantamos temprano, fuimos a acomodar la habitación de Agos y entre su ropita encontré esa carta. Es una carta dirigida al padre donde le pregunta por qué la maltrató toda la vida”, contó Miguel, haciendo referencia al padre de Agostina, Gabriel Vega.

“Te digo una cosa: no la firma como Agostina Vega, la firma como Agostina Heredia, mi apellido”, agregó. Además, dijo que la carta fue entregada a la Justicia.

Más declaraciones de la familia de Agostina Vega en la marcha

En medio de la marcha, el abuelo de Agostina dejó en evidencia su enojo con Gabriel Vega, y confirmó que existe una denuncia por violencia en su contra. Por otro lado, Miguel Heredia negó las acusaciones dirigidas hacia su hija Melisa, mamá de la adolescente.

“Todo lo que se habla de mi hija son mentiras, no la pueden estar basureando como la están basureando. Es una buena madre”, afirmó. Para él, el contenido de la carta es muy importante para la investigación y contradice la imagen que, según dijo, el papá de Agostina intentó mostrar ante las cámaras.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

Por otro lado, una de las tías de la adolescente también habló durante la movilización y pidió que el caso permanezca en la memoria y no se olvide. “Nunca en la vida, hasta la desaparición de mi sobrina, había participado de esta marcha. Estoy orgullosa de estar acá”, remarcó la mujer.

“Agostina era una nena hermosa, la voy a extrañar toda mi vida, va a ser mi hermana chiquita para siempre”, añadió.