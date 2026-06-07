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“Sentí que había algo raro, no se le despegaba a mi hija”: habló la abuela de Agostina Vega sobre el segundo detenido por el femicidio

La mamá de Melisa Heredia y abuela de Agostina reveló algunos “comportamientos extraños” que había observado en Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de la adolescente.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 12:24
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Elizabeth Fernández y Miguel Heredia, abuelos de Agostina Vega.
Elizabeth Fernández y Miguel Heredia, abuelos de Agostina Vega. Foto: NA
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En las últimas horas, Elizabeth Fernández, la abuela de Agostina Vega, hizo referencia al segundo detenido por el femicidio de su nieta, Osvaldo Fassetta, y dijo que la madrugada en la que desapareció la niña, algunos comportamientos de él le resultaron extraños.

Según la abuela de Agostina, el segundo detenido llegó a la casa de Melisa Heredia, la mamá de Agostina, cerca de las 4 de la mañana para ayudarla a buscar a su hija. “Sentí que había algo raro, que no se le despegaba a mi hija. Estaba pendiente de lo que decía y hacía”, dijo Elizabeth en diálogo con La Voz del Interior.

Elizabeth Fernández, abuela de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Cuando la mujer notó estas actitudes extrañas, le pidió a su hija que lo sacara de la casa. “Le dije que se fuera, no lo quería en la casa”, añadió. Según su relato, las sospechas comenzaron a aumentar cuando estaban en la comisaría y empezaron a recibir llamados extraños.

“Dijo dos palabras y me sonó a esta persona. Estaba segura de que era él”, afirmó la abuela de Agostina. En ese momento le avisó de inmediato a los efectivos policiales y dijo que el segundo detenido estaba “vigilando para ver qué pasaba” y siendo cómplice de otras personas.

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Osvaldo Fassetta, segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Por otro lado, reveló que el señalamiento contra el primer detenido, Claudio Barrelier, fue el domingo cerca de las 17:30, después del testimonio del remisero: “Mi hija amplió la denuncia y les dijo que él tenía antecedentes”, afirmó la mujer, haciendo referencia a un episodio delictivo que sucedió en 2017 y que fue mencionado por Melisa.

“Ese tipo no puede haber hecho todo lo que hizo solo. Estoy segura de que hay más personas involucradas”, finalizó Elizabeth Fernández.

La defensa de la madre de Agostina Vega frente a las críticas

Desde que se conocieron detalles de la investigación, Melisa Heredia quedó en el centro de cuestionamientos públicos y judiciales. Ante esta situación, Carlos Nayi difundió un mensaje en defensa de la mujer y cuestionó las acusaciones sociales que surgieron en torno a su figura.

“Resulta profundamente injusto que, además del dolor inconmensurable que implica perder a una hija de manera tan brutal, una madre tenga que soportar el peso de toda una condena social construida desde el prejuicio, la especulación y la desinformación”, sostuvo el abogado.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: Redes sociales.

En la misma línea agregó: “Quienes hoy señalan con el dedo deben comprender y deben entender que detrás de cada comentario existe una mujer devastada que por estos momentos sigue internada, en medio de un colapso generalizado, que está atravesada por el sufrimiento más cruel que puede vivir un mortal”.

Mientras atraviesa este complejo momento personal, Heredia también enfrenta una investigación impulsada por la fiscalía, que analiza si pudo haber ocultado información relevante durante la denuncia inicial por la desaparición de Agostina y en declaraciones posteriores.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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