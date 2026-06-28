Horror en Mar del Plata: detuvieron a la dueña de un geriátrico acusada de maltratar y sedar a los adultos mayores

Detuvieron a la dueña de un geriátrico. Foto: Gentileza 0223

La dueña de un geriátrico de Mar del Plata fue detenida el último viernes, acusada de maltratar y medicar sin control médico a los adultos mayores que vivían en el lugar. La mujer, de 57 años, era investigada desde diciembre de 2025 tras una denuncia.

La causa comenzó cuando una de las residentes, que tenía varios hematomas en el cuerpo, aseguró que había sido golpeada por la cuidadora del geriátrico. También contó que otro de los ancianos se escondía dentro de un mueble por miedo a la mujer.

Además, la acusada fue denunciada por suministrar medicamentos como antibióticos, clonazepam y Rivotril sin supervisión médica. Según la investigación, los utilizaba para mantener sedados a los residentes. Una testigo también relató que, tras la muerte de una abuela durante la Navidad por una infección y gangrena en un tobillo, la dueña del geriátrico habría dicho: “No perdemos nada”, informó el medio 0223.

Detuvieron a la dueña de un geriátrico. Foto: Gentileza 0223

Tras recibir varias denuncias, el hogar, ubicado en Vieytes al 3400, fue inspeccionado y clausurado en enero. Durante el operativo, las autoridades encontraron a varios adultos mayores con lesiones y en malas condiciones de salud.

Una mujer de 87 años, con un cuadro de desnutrición, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que otra residente de 74 años fue derivada a la Residencia Municipal Eva Perón. Los demás fueron entregados a sus familias o trasladados a otros centros.

La acusada quedó imputada por abandono de persona y fue alojada en la Unidad Penal N° 50 de Batán. La causa sigue siendo investigada por la UFI N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo.

Rescatan a siete ancianos que vivían en condiciones inhumanas y atados en un geriátrico

Un hecho de similares características ocurrió tiempo atrás en una residencia de Isidro Casanova llamada “El jardín de mis abuelos”, ubicada en Portugal al 2000, donde también denunciaron abandono, falta de higiene y malos tratos.

Todo comenzó con un llamado al 911 cuando un hombre mayor que logró escapar del lugar pidió auxilio tras caerse en la calle. Primero fue atendido en la clínica Figueroa Paredes y después se presentó en la comisaría para contar el infierno que vivían él y sus compañeras.

Para constatar sus dichos, un comisario que también es médico se dirigió al lugar y verificó que había “ancianas atadas a las camas, en pésimas condiciones de salubridad y con colchones y baños que provocaban asco de solo mirar”, según informó Primer Plano Online.

“Los tienen peor que si fueran animales, atados, comiendo fideos recalentados todos los días que parecen comida de perro”, reveló tiempo después una ex empleada del lugar.

También contó que cuando los familiares los van a visitar, los desatan y cambian solo para la visita, porque el resto del tiempo los tenían horas atados y llorando.