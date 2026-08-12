Video: una turista británica de 66 años murió en un brutal accidente de parasailing al estrellarse contra las rocas

Una mujer británica de 66 años murió mientras hacía parasailing. Foto: Sport

Un trágico accidente marítimo se reportó en la playa Levante de Benidorm, en la ciudad de Alicante, España. Una turista británica de 66 años murió al impactar contra unas rocas luego de que se soltara el paracaídas de la nave que lo llevaba a cuestas. La mujer que se encontraba haciendo el deporte acuático parasailing no estaba sola: iba acompañada de un varón de la misma nacionalidad.

De acuerdo información de las autoridades policiales del distrito, el hombre de 47 años resultó herido y, en este momento, se encuentra internado en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa situado en Villajoyosa.

Cómo ocurrió el trágico accidente de parasailing en Benidorm

El reporte de la Policía local indicó que el hecho tuvo lugar este martes cerca de las seis de la tarde. La información que obtuvieron los oficiales es que los turistas comenzaron con la actividad de parasailing en un momento del día en que las condiciones eran óptimas, pero que, de un momento a otro, cambiaron notablemente. Tanto así los guardias de seguridad de la playa Levante debieron colocar bandera roja como advertencia.

El fuerte viento provocó que los turistas británicos perdieran el control del paracaídas. De hecho, se comunicó que el mismo se desplazó desde Levante hasta la zona de Rincón de Loix. Minutos después, se produjo el impacto brutal contra las rocas de uno de los acantilados costeros de la región española.

Playa Levante en Benidorm, donde ocurrió el accidente. Foto: ABC

Ambos fueron llevados de urgencia al hospital, pero la turista británica de 66 años falleció en el lugar a pesar de los intentos de los médicos de salvarla.

Las causas del choque durante la práctica de parasailing

Si bien se cree que las condiciones climáticas fueron cruciales para que el accidente marítimo se produjera, el testimonio de las personas presentes en el lugar del hecho, también indicaría una falla propia en los elementos que se utilizan para realizar el parasailing.

Los testigos sostienen que vieron cómo el cabo del paracaídas se desprendía provocando la pérdida de control del mismo por parte de los turistas. “Se podía ver desde aquí que se iban a estrellar”, mencionó una de las personas al sitio español Información.

Qué es el parasailing y cuáles son sus riesgos en zonas acantiladas

El parasailing es un deporte acuático y recreativo en el que una persona se ata a un paracaídas para que vuele por el aire. Mientras tanto, un barco arrastra al turista con un cable de gran extensión. Esta es una de la garantía de seguridad en deportes acuáticos como este.

La pareja de la turista fallecida se encuentra internado. Foto: ABC

Los expertos indican que si bien no se necesita experiencia previa para realizar esta actividad, quienes se dedican a ofrecer el deporte en playas o sitios costeros turísticos deben suspenderlo en caso de que se presentes lluvias fuertes, ráfagas de viento o tormentas eléctricas.

El operativo de rescate y asistencia médica tras el accidente fatal

Tras el impacto de los turistas contra las rocas, los testigos del hecho llamaron inmediatamente a la policía local y, pocos minutos después, se presentaron en el lugar oficiales de la Guardia Civil Española.

Una vez allí, detectaron que la mujer había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Por tal motivo, una ambulancia de emergencia la llevó al Puerto de Benidorm. Si bien intentaron reanimarla, finalmente falleció poco después.

La Justicia española se encuentra investigando las circunstancias en las que se dio el accidente. Foto: Manawa

Investigación en marcha: qué falló en la maniobra del paracaídas náutico

La Justicia española se encuentra investigando las circunstancias en las que se dio el accidente marítimo. En este momento, la mira está puesta en las personas que ofrecen el parasailing a los turistas en la playa Levante, ya que el cabo que se desprendió debería tener un grosor de ocho milímetros para evitar este tipo de siniestros.