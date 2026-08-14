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El femicida de Villa Devoto había armado un altar con cartas, velas y fotos: qué hallaron los investigadores

Walter Verón asesinó a Romina Calvo de 40 puñaladas e intentó fugarse, pero fue detenido a 200 metros del lugar de los hechos. Qué decía la carta que dejó.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Femicidio en Villa Devoto.
Femicidio en Villa Devoto. Foto: Google Maps.
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Cartas, objetos personales y dispositivos electrónicos hallados en la casa de Villa Devoto, donde mataron a Romina María de los Ángeles Calvo (40), quedaron incorporados a la investigación. La mujer fue atacada a puñaladas y el principal acusado es su esposo, Walter Humberto Verón (56).

Entre los elementos encontrados por los investigadores, según la información que trascendió, se destaca un pequeño altar en la mesa de la cocina, donde había velas, fotos y escritos dirigidos a Pitty La Numeróloga, con quien trabajaba la víctima. También fue encontrada una nota dentro de una Biblia, relacionada con la venta de una propiedad ubicada en La Tablada, partido de La Matanza.

Ese inmueble también aparece en una carta que escribió Verón antes de asesinar a puñadas a su esposa. En el texto, el acusado expresa su enojo por la situación que atravesaba junto a su Romina y hace referencia a cuestiones económicas, deudas y propiedades.

Femicidio en Villa Devoto
La víctima fue identificada como Romina Calvo, quien trabajaba con Pitty, la numeróloga. Foto: Captura

Qué decía la carta que escribió Walter

La carta fue escrita a mano y tiene fecha del domingo pasado, varios días antes del homicidio. Allí, Walter Verón deja en claro su malestar por los problemas que mantenía con la víctima y cuestiona distintos aspectos de la relación. “Hoy domingo quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia y de lo que estoy pasando con Romina”, escribió al comienzo de la carta.

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Además, en una parte de la carta menciona a Pitty La Numeróloga y asegura que su esposa había cambiado su personalidad a partir del vínculo con ella. También se refiere reiteradamente a la situación económica de la pareja y a una propiedad ubicada en La Tablada: “Esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de casa”.

Según surge de la carta, Verón sostenía que había aportado dinero para ese inmueble y cuestionaba qué había ocurrido con los fondos obtenidos a partir de una eventual venta. El texto concluye con un mensaje dirigido a sus hijos, a quienes expresa su amor y se despide: “Los amo, papá. Hasta siempre”.

La carta que dejó el femicida antes de asesinar a su esposa. Foto: X/Nicolimassosa

Cómo sigue la investigación

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos encontrados en la vivienda. Ahora los investigadores intentarán reconstruir las comunicaciones de la pareja y establecer qué contactos mantenían con personas de su entorno. También serán analizados los mensajes y posibles intercambios con Pitty, mientras se busca determinar qué relación tuvieron esas circunstancias con el desenlace del femicidio.

La principal hipótesis sostiene que Verón habría atacado a su esposa con un cuchillo de 40 puñaladas y posteriormente se habría provocado heridas en el cuello. Luego, habría abandonado la vivienda, regresado al lugar y vuelto a salir.

La causa está a cargo del Juzgado N° 62, que intenta reconstruir las horas previas al homicidio y establecer si los conflictos económicos y familiares mencionados en la carta tuvieron algún vínculo con el ataque.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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