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La Dulce Fest llega este fin de semana XL con entrada gratis: habrá chocolates, alfajores, pastelería y café

La Expo Dulce Fest llega a Avellaneda este fin de semana largo con entrada gratuita y una propuesta irresistible para los fanáticos de lo dulce. Durante tres jornadas habrá chocolates, alfajores, pastelería artesanal, café y emprendimientos locales en el Parque La Estación.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El evento en Avellaneda será uno de los atractivos del fin de semana largo en Buenos Aires.
El evento en Avellaneda será uno de los atractivos del fin de semana largo en Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Secreta
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El fin de semana largo tendrá una cita obligada para quienes no pueden resistirse a un buen alfajor, una porción de torta o una taza de café. La Expo Dulce Fest llega a Avellaneda con entrada libre y gratuita, una propuesta que reunirá a emprendedores y productores de la región especializados en elaboraciones artesanales.

Durante tres jornadas, el público podrá recorrer puestos con productos dulces, descubrir nuevas marcas y disfrutar de una experiencia gastronómica que tendrá como protagonistas a los sabores artesanales y la gastronomía local. El evento se desarrollará en uno de los espacios verdes más concurridos del municipio y promete convertirse en uno de los planes destacados del fin de semana XL.

Qué es la Expo Dulce Fest de Avellaneda y cuándo se realiza

La Expo Dulce Fest es un encuentro dedicado al universo de los productos dulces artesanales. La propuesta reúne a emprendedores, productores y pequeñas marcas que encuentran en este espacio una oportunidad para exhibir y comercializar sus creaciones ante cientos de visitantes.

Flyer de la Expo Dulce Fest en Avellaneda con información sobre tres jornadas de chocolates, alfajores, pastelería artesanal y café en el Parque La Estación.
Flyer oficial de la Expo Dulce Fest 2026 en Avellaneda. El evento gratuito se realizará durante tres jornadas en el Parque La Estación y reunirá emprendimientos de chocolates, alfajores, pastelería artesanal y café.

Organizada con el acompañamiento del Municipio de Avellaneda, la feria se llevará a cabo el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, con actividades y stands abiertos al público durante toda la jornada.

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Dónde se lleva a cabo la Dulce Fest en Avellaneda y cómo llegar desde CABA

El encuentro tendrá lugar en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, ubicado en General Güemes 700, en Avellaneda. El predio cuenta con un amplio espacio para recorrer cómodamente los distintos puestos y propuestas gastronómicas.

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso resulta sencillo a través del Puente Pueyrredón y las principales arterias que conectan con el centro de Avellaneda. Además, diversas líneas de colectivos y servicios ferroviarios permiten llegar a pocos minutos del predio.

Gastronomía dulce y producción local: los protagonistas de Dulce Fest

La estrella de la feria será la amplia oferta de productos elaborados por emprendedores locales. Los visitantes podrán encontrar desde clásicos hasta propuestas innovadoras vinculadas al mundo de la repostería y la cafetería.

Entre las opciones confirmadas habrá chocolates, alfajores, productos de pastelería artesanal, distintas variedades de café y otras especialidades que forman parte de la creciente escena gastronómica de la región. La iniciativa también busca fortalecer la visibilidad de la producción local y acercar a los consumidores a quienes elaboran cada producto.

Actividades y atractivos principales del encuentro artesanal

Además de las degustaciones y las compras, la Expo se presenta como una alternativa para disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana largo. El recorrido por los stands permitirá conocer nuevas propuestas gastronómicas y descubrir emprendimientos que apuestan por la elaboración artesanal.

La combinación de sabores, productos de calidad y un entorno al aire libre convierte al evento en una opción ideal para quienes buscan un paseo diferente sin salir del sur del Gran Buenos Aires.

Cronograma completo de la Expo Dulce Fest: días, horarios y cómo llegar

La Expo Dulce Fest se realizará durante tres jornadas consecutivas: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto, en el Parque Municipal Multipropósito La Estación, ubicado en General Güemes 700, Avellaneda.

El evento abrirá sus puertas todos los días de 12 a 20 horas y contará con entrada gratuita. La organización recomienda llegar con anticipación para recorrer con tranquilidad los distintos espacios, conocer a los emprendedores y disfrutar de todas las propuestas gastronómicas disponibles.

FestivalAvellanedaGastronomíaPastelería
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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