Iba por la Ruta 2 con una botella de whisky, tomó al volante y se burló de un caso viral: “Si nos matamos, nos matamos”

Tomaba whisky mientras manejaba, grabó una "humorada" en la Ruta 2 y ahora podrían suspenderle la licencia. En el video, el conductor muestra una botella de whisky y brinda con su acompañante mientras continúa al volante. Foto: X (@ViaSzeta).

Un conductor de 46 años fue denunciado luego de ser registrado mientras manejaba por la Ruta 2 con una botella de whisky y consumía alcohol durante el trayecto. El hombre, residente de la provincia de Buenos Aires, también protagonizó una situación particularmente peligrosa al reproducir una frase que se hizo conocida tras un accidente ocurrido en 2022 en Mar del Plata.

“Mirá lo que tengo”, decía el conductor mientras mostraba la botella de whisky que llevaba dentro del vehículo. Luego, brindaba junto a su acompañante mientras continuaba manejando. En otro momento del video, ambos gritan “si nos matamos, nos matamos”, mientras el vehículo aumentaba su velocidad.

Tomaba whisky al volante y se burló del “si nos matamos, nos matamos” en la Ruta 2. Video: Seguridad Vial.

El hecho fue denunciado mediante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). A partir de las imágenes, el organismo pudo identificar al responsable y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

La ANSV pidió suspenderle la licencia al conductor

Luego de analizar el material recibido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la suspensión preventiva de la licencia del hombre. La duración de la medida será determinada por la jurisdicción correspondiente.

El organismo destacó la importancia de que este tipo de conductas puedan ser denunciadas por quienes las presencian, especialmente cuando implican un riesgo para otros conductores, pasajeros o peatones. La ANSV recordó que las denuncias son analizadas individualmente y que el envío de una evidencia no implica que la sanción se aplique de manera automática.

El conductor fue denunciado luego de ser filmado mientras manejaba por la Ruta 2 con una botella de whisky. Fuente: Ministerio de Transporte.

El caso de Mar del Plata que se volvió viral

La frase utilizada en el nuevo video remite a un episodio protagonizado por Ignacio Arostegui en Mar del Plata durante 2022.

En aquella oportunidad, el joven circulaba alcoholizado a bordo de un Volkswagen Fox gris y fue filmado mientras realizaba maniobras peligrosas. En las imágenes se lo veía acelerar, reírse y circular por momentos a contramano.

“¡Mirá, a contramano, nos matamos!”, se lo escucha decir durante la grabación. El acompañante, que filmaba la escena, intentaba advertirle sobre el peligro y le pedía que frenara.

Ignacio Arostegui chocó en Mar del Plata en 2022 y fue viral. Foto: Archivo.

Sin embargo, el conductor respondió: “Si nos matamos, nos matamos, perro”. Poco después, perdió el control del vehículo y chocó contra un cantero y un poste de luz. Tras el accidente, los agentes de Tránsito le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 1.03 gramos de alcohol por litro de sangre. El resultado superaba ampliamente el límite permitido en aquel momento.

Qué pasó con el conductor que protagonizó el accidente

Volviendo al incidente en Ruta 2, el caso generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación. A raíz de la viralización de las imágenes, la Justicia de Mar del Plata inició una causa de oficio.

Arostegui fue imputado por infringir el artículo 193 bis del Código Penal, debido a su participación en una prueba de velocidad que puso en peligro la seguridad pública.

La ANSV solicitó la suspensión preventiva de la licencia del hombre de 46 años tras analizar las imágenes. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Finalmente, evitó llegar a juicio tras realizar pagos por casi $400 mil. Cerca de $200 mil correspondieron a la multa, el acarreo y la estadía del vehículo, mientras que otros $198 mil habían sido abonados anteriormente para reparar los daños ocasionados a la Municipalidad.

Cómo denunciar a un conductor peligroso por WhatsApp

El Sistema de Reporte Vial Ciudadano permite informar distintas conductas de riesgo en la vía pública mediante WhatsApp.

Entre las situaciones que pueden denunciarse se encuentran:

Conducción bajo los efectos del alcohol.

Exceso de velocidad.

Carreras ilegales.

Sobrepasos indebidos.

Menores conduciendo.

Uso del celular mientras se maneja.

Otras maniobras consideradas temerarias.

Desde su lanzamiento, la herramienta recibió 2.277 mensajes y, según informó la ANSV, ya permitió solicitar la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos de gravedad.

Sistema de reporte vial ciudadano Foto: Secretaría de Transporte

Para que una presentación pueda ser evaluada, el denunciante debe aportar un video o una fotografía en la que sea posible identificar la patente del vehículo. También debe indicar el lugar, la fecha y una hora aproximada en la que ocurrió la infracción.

La evidencia debe ser obtenida por un tercero, como un acompañante o un peatón. La persona que se encuentra conduciendo no debe registrar el hecho mientras maneja.