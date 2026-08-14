Juicio a Pity Álvarez: quiénes declararon hasta ahora y qué dijeron los testigos clave del crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez mató a su vecino Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Lugano. Foto: NA

Esta semana inició el juicio contra Pity Álvarez (54) por el homicidio de Cristian Díaz (36), ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré ubicado en el barrio porteño deVilla Lugano. Desde el día lunes, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ya se llevaron a cabo tres audiencias y la última tuvo lugar este viernes por la tarde.

La primera jornada fue por de más polémica para la defensa de Pity Álvarez: el músico se quedó dormido en medio de la declaración de los testigos y sus abogados explicaron que no iba a hablar ante las autoridades judiciales ya que, en su defecto, “lo haría más adelante”, aunque no se precisó cuándo.

Quiénes declararon en el juicio contra Pity Álvarez hasta el momento

El juicio ya cuenta con la declaración de nueve testigos, entre amigos y familiares de la víctima y otros allegados al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

El primero en declarar fue Carlos Stiempcich, amigo de Cristian Díaz, quien pidió preservar su anonimato y dar testimonio solo frente a los jueces del Tribunal, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, sin la presencia del imputado ni del público. El hombre fue testigo directo del enfrentamiento entre Álvarez y su amigo. Su declaración tuvo una duración de más de una hora y media.

En la primera jornada judicial, Pity se quedó dormido en medio de la declaración de los testigos. Foto: NA.

Además, se presentaron a declarar:

Verónica Román , última pareja de Cristian Díaz y madre de su hija de 16 años.

Agustina Inbernoz , quien era novia del músico al momento del crimen. La mujer declaró a través de la plataforma Zoom, ya que vive actualmente en California, Estados Unidos.

Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padre de Agustina.

Fanny Johana Valdivia Quea, vecina del barrio Samoré.

Alejandro Pedroso , otro vecino del barrio Samoré y testigo del hecho.

Pablo Roberto Musumano , vecino que aseguró haber escuchado cuatro disparos y que, por eso, llamó al 911 inmediatamente.

Laura Bellizzi, vecina del complejo.

Carla Collazo, encargada del edificio en el que vivía Pity Álvarez. La mujer dijo que conocía al músico pero de manera muy superficial, aunque sí confirmó que “jamás había visto situaciones violentas por parte de él”.

Una de las declaraciones que más resonó en estas últimas tres audiencias es la de Verónica Román, última pareja de Díaz. La testigo indicó ante el fiscal general, Sandro Abraldes, que “no ve arrepentimiento de Álvarez por lo que hizo” y que actúa como si “no le importara”. “Sigue haciendo música, dando shows y a mi hija la dejó sin un padre. Si tiene que pagar que pague”, manifestó Román.

Cuál es la imputación que cae sobre Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

El músico está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Según el artículo 41 bis del Código Penal de la Argentina, la pena de prisión es de 10 años y 8 meses a 33 años y 4 meses. El objetivo de la fiscalía general es reconstruir los últimos movimientos del artista justo antes de asesinar a Díaz.

El músico está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego". Foto: NA.

Hasta el momento, se sabe que Álvarez salió de su vivienda en Samoré y comenzó a discutir con Díaz, éste lo habría empujado y, de un momento a otro, el artista sacó un arma que tenía en su bolsillo y le disparó. Según el testigo Musumano, primero escuchó un tiro y luego una seguidilla de tres disparos más.

Tras el hecho criminal, Pity Álvarez abandonó la escena y permaneció prófugo un total de 26 horas para luego entregarse en la Comisaría 52ª de Villa Lugano.

La palabra de Pity Álvarez tras finalizar la tercera audiencia

Álvarez habló por primera vez con los medios a la salida del Tribunal y, en breves palabras, dijo que se encontraba “tranquilo” porque quien va resolver su situación es una “persona que todo lo ve”. Acto seguido, el músico mostró una de sus manos en la que lleva el tatuaje de un ojo y finalmente se retiró del lugar junto a su abogado, Javier Aldo Marino.

Álvarez dijo que está "tranquilo" con el juicio. Foto: NA.

El juicio contra Pity Álvarez tiene pautadas 11 jornadas con la presencia de 70 testigos que formarán parte del debate oral y público. La próxima audiencia se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto.