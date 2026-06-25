Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por encubrimiento doblemente agravado

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier. Foto: redes sociales.

La causa por el femicidio de Agostina Vega tuvo un nuevo avance. Por orden del fiscal Raúl Garzón, la policía detuvo a Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal sospechoso.

Según trascendió, la mujer estaba en la casa con su hija de 11 años cuando su pareja ingresó con la adolescente de 14 años el sábado 23 de mayo, cerca de las 23 horas.

Palmero fue acusada por el delito de “encubrimiento doblemente agravado por el hecho precedente y por mediar violencia de género” y, con esta detención, ya son cuatro los detenidos en la causa por el asesinato de la adolescente en Córdoba.

Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier. Foto: redes sociales.

La investigación sostiene que la mujer habría ayudado a ocultar pruebas o a dificultar el trabajo de la justicia para proteger a Barrelier. Además, los investigadores creen que el entorno del principal sospechoso intentó entorpecer la investigación en los primeros momentos.

En una de sus declaraciones, Palmero aseguró ante el fiscal Garzón haber presenciado un hecho en mayo de 2025, cuando una joven salió de la casa en ropa interior gritando que la habían violado y secuestrado.

“Cuando salió, él me dijo que no la conocía, yo tampoco la conozco y no recuerdo cómo terminó esa causa, creo que sigue y, de hecho, aún no me devolvieron lo secuestrado en el marco de un allanamiento que hicieron”, declaró, según difundió el programa Arriba Córdoba.

El relato de la otra víctima de Barrelier. Video: TikTok/sebastempone

Ahora se esperan pericias sobre teléfonos celulares y nuevas declaraciones. Los cuatro detenidos continúan a disposición de la justicia.

Sumado a Palmero, hay otras tres personas detenidas: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

El luminol reveló restos de sangre en varios sectores de la casa de Barrelier y se destacó el baño

Salieron a la luz los resultados del estudio con luminol en la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Según trascendió, se confirmó la presencia de restos de sangre en distintos sectores de la vivienda, principalmente en el baño.

El living de la casa de Claudio Barrelier, considerado autor material del asesinato. Foto: Caso Agostina Vega; Femicidio; Claudio Barrelier

Tras el levantamiento del secreto de sumario, se confirmó que los expertos determinaron que el baño fue el ambiente donde se hallaron más rastros hemáticos, especialmente en el lavamanos. Otro de los elementos que surge del expediente es que el acusado, quien habría recibido ayuda, realizó tareas de limpieza en la vivienda con el objetivo de eliminar evidencias. Sin embargo, la pericia con luminol permitió detectar la maniobra y reconstruir parte de lo ocurrido.

Ahora resta conocer los resultados de otras pruebas consideradas clave para la investigación, entre ellas, el análisis de los teléfonos celulares. Uno de los dispositivos peritados es el de Melisa Heredia, la madre de Agostina, quien recibió el alta médica tras permanecer varias semanas internada, aunque continúa bajo estricto tratamiento.

Una de las habitaciones de Claudio Barrelier. Foto: Caso Agostina Vega; Femicidio; Claudio Barrelier

“Dos balas en el escritorio”: denuncian amenazas por la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega

Mientras la investigación judicial continúa y ya hay cuatro detenidos, el caso sigue sumando derivaciones que exponen posibles vínculos entre el crimen, la noche cordobesa y una presunta red de corrupción.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reveló que el presidente del Ente de Fiscalización y Habilitaciones recibió una amenaza mafiosa tras la clausura definitiva del bar Wachitas.

“Al presidente del ente de fiscalización le pusieron dos balas arriba del escritorio”, contó en diálogo con el programa Arriba Córdoba. Además, aseguró que el propietario del local amenazó al funcionario y que el hecho ya fue denunciado ante la Justicia.

Daniel Passerini habló de la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce.

El vínculo entre el bar Wachitas y la causa

El nombre del bar Wachitas cobró relevancia en la investigación debido a que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, tenía una relación directa con el lugar. También aparece vinculada Soledad Andreani, otra de las detenidas en la causa.

Estos nexos generaron revolución institucional en Córdoba y derivaron en nuevas líneas de investigación para determinar si existieron conexiones entre los implicados y determinados sectores de la actividad nocturna.

Como respuesta a la situación, el municipio creó una unidad especial que trabajará junto a la Policía de Córdoba y al Ministerio de Seguridad para realizar operativos en bares, boliches y otros locales nocturnos.

El plan contempla revisar más de 7.000 habilitaciones en un plazo de 90 días, con el objetivo de detectar irregularidades, desarticular posibles hechos de corrupción y reforzar los controles sobre una actividad que desde hace años se encuentra bajo la lupa.

Bar “Wachitas”. Foto: Google Maps.

Una posible red de corrupción

Passerini también informó que actualmente hay 119 empleados municipales exonerados y detenidos por distintas irregularidades.

“Muchos de estos que no han querido colaborar están procesados y detenidos”, aseguró el intendente, quien sostuvo que el femicidio de Agostina podría convertirse en un punto de inflexión para avanzar sobre estructuras de corrupción enquistadas desde hace años.

Además, indicó que su intención es endurecer las sanciones, no solo para los responsables de los comercios, sino también para los propietarios de los inmuebles donde funcionen locales en infracción.

El municipio también informó que durante el último año se registró un fuerte incremento en las clausuras de establecimientos nocturnos que presentaban irregularidades. Mientras anteriormente se concretaban alrededor de 90 cierres, en los últimos meses la cifra ascendió a 700.