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El lado empresarial de Pitty La Numeróloga que la vincula directamente con la mujer asesinada en Villa Devoto

Walter Verón, el principal acusado por el asesinato de Roma Calvo, escribió una carta donde habló sobre el vínculo laboral que mantenían ambas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Pitty La Numeróloga.
Pitty La Numeróloga. Foto: Instagram/pitty_la_numerologa_
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El nombre de Pitty La Numeróloga apareció entre los elementos que ahora analiza la Justicia en la investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo (40). La mujer fue mencionada por Walter Verón (58), esposo de la víctima y principal acusado por el crimen, en una carta que fue encontrada durante el procedimiento policial en la vivienda de Pedro Morán al 5200.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, escribió el acusado. La frase abrió un interrogante sobre quién es la mujer a la que hacía referencia y qué relación tenía con Romina.

A qué se dedica Pitty La Numeróloga

Pitty es el nombre con el que se hizo conocida Verónica Asad, una numeróloga que ganó popularidad por sus apariciones en medios de comunicación y por el contenido que publica en redes sociales. Su actividad está relacionada con la numerología, una práctica esotérica que atribuye determinados significados a los números y busca vincularlos con diferentes aspectos de la vida y la personalidad.

La carta que dejó el femicida antes de asesinar a su esposa. Foto: X/Nicolimassosa

En los últimos años, además de su exposición mediática, amplió su actividad a través de las redes sociales y reunió una importante cantidad de seguidores. También incursionó en el mundo empresarial con distintos proyectos. Además de su actividad como numeróloga, desarrolló emprendimientos comerciales vinculados a productos espirituales y llegó a tener locales propios.

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El emprendimiento que la vinculó con Romina Calvo

Uno de sus negocios es Pitty Velas, una marca dedicada a la comercialización de velas y esencias que también ofrece franquicias. Ese fue precisamente el punto de contacto entre la numeróloga y Romina.

Según contó Pitty en declaraciones a La Nación+, la mujer había participado previamente de algunos de sus cursos y talleres y, con el tiempo, se mostró interesada en abrir una franquicia de la marca.

Chats entre Pitty La Numeróloga y Romina Calvo. Foto: redes sociales.

La numeróloga explicó que Romina inicialmente no contaba con el dinero necesario para concretar la operación, pero decidió darle una oportunidad debido a su desempeño. “Ella empezó a pagar todo como corresponde, a hacerse cargo del local. De hecho, hace un mes, señó otro local”, relató.

De esta manera, el vínculo entre ambas continuó más allá de los cursos y se convirtió en una relación comercial. De acuerdo con el relato de Pitty, Romina había avanzado incluso en la reserva de un segundo local poco tiempo antes de ser asesinada.

Qué dijo Pitty sobre el crimen de Romina

La numeróloga sostuvo que no tenía conocimiento de lo que sucedía en la relación de pareja de Romina y Walter Verón. En particular, afirmó que desconocía si existían episodios de violencia entre ambos.

Chats entre Pitty La Numeróloga y Romina Calvo. Foto: redes sociales.

También relató cómo recibió la noticia del asesinato. Según contó, fue uno de los hijos de Romina quien le comunicó lo ocurrido. “Ese tipo es un asesino, un femicida. No se puede creer que todavía existan estas situaciones”, manifestó Pitty al referirse a Verón.

La mención de su nombre en la carta escrita por el acusado sumó ahora un nuevo elemento a la investigación. Mientras se intenta establecer el significado de aquella frase y por qué Verón vinculó a la numeróloga con un supuesto cambio en la personalidad de Romina, Pitty sostiene que su relación con la víctima se limitaba a los cursos, talleres y al emprendimiento de las franquicias.

FemicidioVilla DevotoRomina CalvoPitty La Numeróloga
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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