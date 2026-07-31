Denunciaron a Thiago Medina, ex Gran Hermano, por abuso sexual: qué se sabe del caso

Thiago Medina. Foto: Instagram.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano Argentina 2022, fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual contra una prima. La presentación fue realizada este jueves por una joven de 19 años en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, según informó Infobae.

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido cuando la joven tenía aproximadamente 13 años y Medina tenía 17. El episodio señalado por la denunciante habría tenido lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en la localidad de Virrey del Pino.

La causa generó una fuerte repercusión pública por tratarse de una figura que alcanzó notoriedad nacional tras su paso por el reality de Telefe. Sin embargo, por el momento, el expediente se encuentra en una etapa inicial y será la Justicia la encargada de determinar el avance de la investigación.

Qué declaró la joven en la denuncia contra Thiago Medina

Según la presentación citada por fuentes policiales, la denunciante relató que el presunto episodio ocurrió durante una visita familiar. La joven indicó que se encontraba acostada en una habitación cuando Medina habría ingresado y, de acuerdo con su testimonio, la habría sometido a tocamientos por debajo de sus prendas.

Thiago Medina. Foto: Instagram.

La denunciante también habría manifestado que, después de ese episodio, guardó silencio durante un tiempo. En declaraciones previas realizadas al periodista Mati Gonz, la joven sostuvo que se animó a contar lo ocurrido a su familia cuando tenía 15 años.

En ese relato, la joven afirmó que el entonces participante de Gran Hermano le habría pedido que no contara lo sucedido “porque se iba a armar lío”. También aseguró que, cuando el tema llegó al entorno familiar, se produjo una situación de tensión entre ambas familias.

Qué fiscalía investiga la denuncia contra el ex Gran Hermano

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. La intervención de este fuero se relaciona con la edad que tenía el denunciado al momento del hecho señalado en la presentación.

Además, también tomó intervención la Secretaría de la Mujer de La Matanza, organismo que suele acompañar situaciones vinculadas con violencia de género, denuncias por abuso y asistencia a víctimas. De acuerdo con la información difundida, la joven instó la acción penal, aunque no solicitó medidas cautelares contra Medina.

Este punto es relevante porque marca que la denuncia ya fue formalizada ante las autoridades correspondientes, pero no implica una resolución judicial ni una declaración de responsabilidad penal. En este tipo de causas, la investigación puede incluir nuevas declaraciones, evaluación de antecedentes, análisis del contexto familiar y otras medidas procesales.

Quién es Thiago Medina y por qué el caso tuvo tanta repercusión

Thiago Medina se hizo conocido en 2022 por su participación en Gran Hermano Argentina, donde ingresó con 19 años. Durante su paso por el reality, su historia personal tuvo gran impacto en la audiencia: contó que trabajaba en el Mercado Central y que también había recolectado cartones en la zona de González Catán.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano. Foto: Instagram.

Dentro del programa inició una relación con Daniela Celis, otra exparticipante del ciclo. La pareja tuvo dos hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. Más tarde, en mayo de 2025, ambos anunciaron su separación.

Medina también había sido noticia en septiembre de 2025, cuando sufrió un grave accidente vial en moto en el partido de Moreno. Según la información publicada, padeció lesiones severas, fue internado en terapia intensiva y recibió el alta médica tras 28 días de internación.

Por su exposición mediática, la denuncia rápidamente se instaló entre los temas más comentados. Sin embargo, el eje central del caso ahora estará puesto en el avance judicial y en las medidas que disponga la fiscalía.

Qué puede pasar ahora en la causa

Tras la denuncia, la Fiscalía deberá analizar los elementos aportados y definir los próximos pasos. En causas de esta naturaleza, el proceso puede incluir la ratificación de la denuncia, entrevistas especializadas, citaciones, recolección de testimonios y evaluación de posibles pruebas indirectas o contextuales.

Hasta el momento, la información disponible indica que la denuncia fue formalizada y que la investigación quedó bajo la órbita del fuero penal juvenil. No se informó, por ahora, una medida cautelar contra Medina ni una resolución judicial sobre el fondo del caso.

Por eso, resulta clave remarcar que la denuncia marca el inicio de una investigación, pero no equivale a una condena. La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el expediente.