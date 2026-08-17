Pedía hasta $150.000 a sus alumnas para aprobarlas: la Justicia condenó a una maestra a 3 años de prisión y la inhabilitó para ejercer la docencia

Cómo funcionaba el esquema de cobros que exigía la docente para aprobar a las estudiantes. Foto: Freepik.

Una docente de Corrientes fue condenada a tres años de prisión en suspenso luego de admitir que les exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobarlas. La Justicia también le impuso una inhabilitación para ejercer la docencia y ordenó reparaciones económicas para las dos estudiantes damnificadas.

La sentencia fue dictada el pasado viernes por el Juzgado de Garantías de Mercedes, a cargo de la jueza Simy Beatriz Benasayag, quien homologó el acuerdo alcanzado mediante un juicio abreviado. La mujer reconoció su responsabilidad por los delitos de abuso de autoridad y concusión en concurso ideal.

Cómo funcionaba el esquema de cobros que exigía la docente para aprobar a las estudiantes

Los hechos investigados ocurrieron en julio del año pasado en la Escuela Nº 563 Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Colonia Carlos Pellegrini. En ese momento, la condenada se desempeñaba como profesora suplente durante el turno noche.

Según se estableció en la investigación, la docente aprovechó la situación de una estudiante que no estaba asistiendo regularmente a clases y le pidió $100.000 para aprobarle una materia.

La joven llegó a entregarle $30.000. Sin embargo, la profesora continuó reclamándole el resto del dinero a través de WhatsApp y le advirtió que, si no completaba el pago, la desaprobaría.

Una maestra pedía hasta $150.000 a sus alumnas para aprobarlas. Foto: Freepik.

Durante la investigación apareció un segundo caso con características similares. Otra estudiante también habría recibido un pedido de dinero a cambio de aprobar una materia, esta vez por un monto de $150.000.

En este último episodio, los investigadores pudieron comprobar que la joven realizó una transferencia mediante Mercado Pago a la docente. La información incorporada al expediente no permitió establecer si finalmente llegó a abonar la totalidad de la suma reclamada.

Qué pena dictó la Justicia para la profesora imputada en Corrientes

Tras analizar el material reunido durante la investigación, la jueza Benasayag homologó el acuerdo de juicio abreviado y estableció una pena de tres años de prisión en suspenso.

Además, la docente quedó inhabilitada durante tres años para ejercer la docencia. A esto se sumó una multa de $360.000.

La resolución también contempló una reparación económica de $480.000 por los daños ocasionados a las dos estudiantes. El monto deberá distribuirse en partes iguales entre ambas víctimas.

Al fundamentar su decisión, la magistrada señaló que la pena acordada se encontraba respaldada por las pruebas que habían sido incorporadas legalmente al expediente. También consideró que la reparación económica representa una respuesta concreta frente al perjuicio provocado a las estudiantes.

Las pruebas y testimonios que derivaron en la condena

Para acreditar los hechos, los investigadores reunieron distintos elementos que permitieron reconstruir la modalidad utilizada por la docente.

Entre las evidencias incorporadas al expediente se encuentran las declaraciones de las estudiantes afectadas, además de conversaciones mantenidas con la profesora a través de WhatsApp. En la causa también fueron presentados audios, capturas de pantalla y comprobantes de las transferencias realizadas.

Cuáles fueron las pruebas y testimonios que derivaron en la condena. Foto: Pixabay.

La investigación incluyó además un informe elaborado por una trabajadora social, documentación proporcionada por la institución educativa y el expediente administrativo iniciado por el Ministerio de Educación a partir de las denuncias.

Con ese conjunto de elementos, la Justicia pudo establecer la existencia de los dos episodios y avanzar hacia el acuerdo de juicio abreviado que terminó con la condena de la docente.