comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Femicidio en Villa Devoto: la autopsia reveló que fueron 53 heridas durante un ataque de menos de cuatro minutos

Los forenses detectaron lesiones en diferentes zonas del cuerpo. La mayoría se ubicó en el torso y las áreas axilares, mientras que también se registraron heridas en el cuello, el rostro, la cabeza, los brazos y la espalda.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué reveló la autopsia al cuerpo de la víctima del femicidio.
Qué reveló la autopsia al cuerpo de la víctima del femicidio. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La violencia del femicidio de Romina Calvo quedó expuesta en el resultado de la autopsia definitiva que se conoció en las últimas horas. El análisis determinó que la víctima tenía 46 heridas provocadas por un elemento punzocortante, a las que se sumaron otras 7 lesiones que podrían haberse producido durante un forcejeo o como consecuencia de una caída mientras intentaba defenderse del ataque, el cual se habría desarrollado en un lapso de apenas tres a cuatro minutos.

Según el informe forense incorporado a la investigación, aproximadamente 9 de cada 10 lesiones fueron provocadas por un elemento cortante. Los peritos encontraron heridas en distintas partes del cuerpo, aunque la mayor concentración estuvo en el torso y las regiones cercanas a las axilas.

El resto de las lesiones se distribuyó entre el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda. Algunas de ellas alcanzaron una profundidad tal que comprometieron órganos vitales y terminaron provocando la muerte.

Femicidio en Villa Devoto
Femicidio en Villa Devoto Foto: Captura

Qué determinó la autopsia del cuerpo

El análisis forense permitió establecer que no se trató de una única agresión, sino de un ataque reiterado que dejó decenas de lesiones en pocos minutos.

Contenido Recomendado

Femicidio de Romina Calvo:el desesperado grito que escuchó una panadera al momento del crimen en Villa Devoto

Femicidio de Romina Calvo: el desesperado grito que escuchó una panadera al momento del crimen en Villa Devoto

Femicidio en Villa Devoto:la declaración de la niña de 8 años en cámara Gesell, clave en la causa

Femicidio en Villa Devoto: la declaración de la niña de 8 años en cámara Gesell, clave en la causa

La cantidad y ubicación de las heridas, sumadas a la profundidad de algunas de ellas, fueron determinantes para establecer cómo murió Romina Calvo. Los forenses también remarcaron que las lesiones más graves afectaron zonas vitales de su cuerpo.

Con estos resultados, la autopsia definitiva pasó a formar parte del expediente y ser una de las principales evidencias para reconstruir el femicidio ocurrido en una vivienda de la calle Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto.

Qué decía la carta que escribió Walter

La carta fue escrita a mano y tiene fecha del domingo 9 de agosto, varios días antes del homicidio. Allí, Walter Verón deja en claro su malestar por los problemas que mantenía con la víctima y cuestiona distintos aspectos de la relación. “Hoy domingo quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia y de lo que estoy pasando con Romina”, escribió al comienzo de la carta.

Además, en una parte de la carta menciona a Pitty La Numeróloga y asegura que su esposa había cambiado su personalidad a partir del vínculo con ella. También se refiere reiteradamente a la situación económica de la pareja y a una propiedad ubicada en La Tablada: “Esa Pitty le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de casa”.

La carta que dejó el femicida antes de asesinar a su esposa. Foto: X/Nicolimassosa

Según surge de la carta, Verón sostenía que había aportado dinero para ese inmueble y cuestionaba qué había ocurrido con los fondos obtenidos a partir de una eventual venta. El texto concluye con un mensaje dirigido a sus hijos, a quienes expresa su amor y se despide: “Los amo, papá. Hasta siempre”.

Romina CalvoFemicidioAutopsiaVilla Devoto
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Brutal ataque en Mar del Plata:seis delincuentes armados robaron de forma violenta un auto a plena luz del día

    Brutal ataque en Mar del Plata: seis delincuentes armados robaron de forma violenta un auto a plena luz del día

  2. Del lujo en redes a la causa judicial:las denuncias contra una familia de Nordelta por casi 120 mil dólares

    Del lujo en redes a la causa judicial: las denuncias contra una familia de Nordelta por casi 120 mil dólares

  3. El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

    El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

  4. Femicidio en Villa Devoto:la declaración de la niña de 8 años en cámara Gesell, clave en la causa

    Femicidio en Villa Devoto: la declaración de la niña de 8 años en cámara Gesell, clave en la causa

  5. Video dramático en Córdoba:un tren de cargas chocó contra un auto detenido en las vías y una mujer quedó atrapada

    Video dramático en Córdoba: un tren de cargas chocó contra un auto detenido en las vías y una mujer quedó atrapada
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Javier Milei encabeza el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Economía

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos