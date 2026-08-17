Tragedia vial en Mendoza: un árbitro de fútbol murió tras un choque frontal en Maipú

Un árbitro de fútbol murió tras un choque frontal en Maipú, provincia de Mendoza. Foto: Facebook Lavalle online

Un árbitro de fútbol amateur murió este domingo por la noche como consecuencia de las graves heridas que sufrió en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta 60, en el departamento mendocino de Maipú. Además, otras cinco personas resultaron heridas y permanecen internadas en distintos centros asistenciales de la provincia.

La víctima fue identificada como Oscar Fernández, de 48 años, conocido en el ámbito deportivo como “Chacha”. El hombre se desempeñaba como árbitro en torneos de fútbol amateur de la zona Este de Mendoza y era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento de San Martín.

Oscar Fernández, el árbitro de fútbol que murió tras un choque frontal en Maipú, provincia de Mendoza. Foto: Facebook Radio Mitre

Cómo fue el choque fatal en la Ruta 60 de Maipú

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 y tuvo como protagonistas a un Peugeot 504 y una Volkswagen T-Cross. Según informaron medios locales, Fernández circulaba por la zona cuando, al salir del callejón Piperbo, fue impactado por la camioneta, cuyo conductor habría intentado realizar una maniobra de adelantamiento sobre la mano contraria.

El fuerte choque provocó heridas de extrema gravedad en el árbitro, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza. A pesar de la atención médica recibida, murió horas después como consecuencia de las lesiones sufridas. La noticia generó conmoción entre familiares, amigos y miembros de las ligas amateurs donde Fernández desarrollaba su actividad deportiva.

Hallaron un arma de fuego dentro del vehículo de la víctima

Mientras avanzaban las tareas periciales en el lugar del accidente, efectivos de la Policía Vial realizaron una inspección de los vehículos involucrados. Según informó el diario El Sol de Mendoza, los investigadores encontraron en la guantera del Peugeot 504 una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22.

El arma fue secuestrada preventivamente para que se lleven adelante las pericias correspondientes y determinar su situación legal. Por el momento, las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión la mecánica del accidente y las circunstancias que derivaron en el impacto frontal.

El choque provocó heridas de extrema gravedad en el árbitro, quien murió en el Hospital Central de Mendoza. Foto: Facebook Lavalle online

Cinco heridos continúan internados tras el accidente

Como consecuencia del choque, los cinco ocupantes de la Volkswagen T-Cross sufrieron heridas de distinta gravedad y fueron derivados a diferentes hospitales de la provincia.

Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo de cráneo grave con pérdida de conocimiento y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen. Otra mujer, de 54 años, presentó fracturas de tibia y peroné, además de una fractura de maxilar inferior. Su estado también requirió internación en terapia intensiva en el Hospital Perrupato.

En tanto, una joven de 19 años y un hombre de 20 fueron diagnosticados con politraumatismos graves y debieron ser intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Central. Por último, un hombre de 52 años sufrió múltiples traumatismos y permanece estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

La Justicia y los peritos accidentológicos continúan con la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho que terminó con la muerte del árbitro de Mendoza y dejó a otras cinco personas hospitalizadas.