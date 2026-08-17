Horror en Guaymallén: fue a reclamar objetos robados, lo atacaron a tiros y murió camino al hospital

Sucedió en Guaymallén, Mendoza.

Un hombre fue asesinado a balazos en la mediodía de este lunes en un barrio de Colonia Segovia, en Guaymallén, Mendoza. El crimen tuvo lugar cuando la víctima se dirigió a una vivienda para reclamar cosas que le habrían robado de su casa días atrás. Por el hecho, cinco sospechosos terminaron detenidos.

Según informaron medios locales, la Policía fue alertada por un llamado al 911, en el cual se informaba sobre un hombre que había sido baleado y se encontraba sin conocimiento en el barrio Los Girasoles.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con los vecinos, quienes les comunicaron que la víctima había sido trasladada en un auto particular al hospital de Puente de Hierro.

El vehículo fue interceptado por otro móvil policial en la intersección de Grenon y Tabanera, a donde fue derivada una ambulancia del SEC, cuyo médico constató el fallecimiento del hombre.

El crimen sucedió en Guaymallén. Foto: El Sol

Cinco detenidos por el crimen en Guaymallén

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en la zona, la víctima habría llegado al barrio Los Girasoles para reclamar por elementos que, según denunció, le habían robado días antes de su vivienda.

La situación derivó en una discusión y, en ese contexto, una de las personas que se encontraba dentro de la casa habría efectuado un disparo contra el hombre, provocándole una herida de gravedad.

En el lugar trabajó personal de Investigaciones junto a peritos de Científica. Durante el operativo secuestraron un rifle calibre .22 de fabricación artesanal, marca Mahely, modelo M21, con la numeración limada. El arma será peritada para determinar si fue utilizada en el ataque.

Además, los cinco ocupantes de la vivienda desde donde habría partido el disparo, tres hombres y dos mujeres, fueron trasladados a una dependencia policial. Los investigadores buscan establecer quién efectuó el disparo y qué rol tuvo cada uno de los sospechosos. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios.

La discusión previa al disparo, uno de los puntos centrales de la investigación

Para los investigadores, reconstruir cómo empezó la discusión será clave para entender la secuencia que terminó con el crimen. La principal hipótesis indica que la víctima llegó hasta la vivienda para reclamar objetos que le habrían robado días antes, pero la situación escaló hasta derivar en un ataque armado.

La Fiscalía de Homicidios buscará determinar quiénes participaron del cruce, si hubo amenazas previas y en qué momento se produjo el disparo. También será importante establecer si el ataque fue una reacción directa durante la pelea o si existió algún tipo de planificación anterior.