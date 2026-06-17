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Juicio por la muerte de Maradona: citaron a declarar a dos acompañantes terapéuticos que trabajaron con Diego

Se trata de Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini. Los especialistas visitaron al Diez en la Clínica Olivos y en la residencia del barrio cerrado San Andrés.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Juicio por la muerte de Maradona.
Juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA
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Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini, acompañantes terapéuticos que visitaron a Diego Maradona en la Clínica Olivos y en la residencia del barrio cerrado San Andrés, fueron citados a declarar este jueves en la vigésima audiencia del segundo juicio por la muerte del Diez.

El primer testigo es el hermano de Carlos Cottaro, quien compareció en la última jornada ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

El acompañante terapéutico resaltó que, desde que Maradona fue externado del sanatorio, donde había sido intervenido por un hematoma subdural, hasta que ingresó a la casa de Benavídez, pudo establecer una “buena relación” con el ex capitán de la Selección argentina.

Además, reproducirán un audio de la reunión en Olivos propuesto por el abogado de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry.

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Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.
Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

El neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería durante la estadía de Diego en Tigre, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho hasta los 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid irá a un debate por jurados populares, una vez que finalice el juicio principal, pero el proceso contra la octava acusada está demorado por un planteo de recusación contra la magistrada María Coelho, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro.

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Matias Greisert
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