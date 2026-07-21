Detuvieron a dos menores por el violento crimen de un cabo de la Policía Federal en Loma Hermosa

El cabo de Policía Federal murió en el acto. Foto: Canal 26

Este lunes Cristian Alberto Gerez (36), un cabo de la Policía Federal, fue abordado por dos delincuentes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Los motochorros le robaron su vehículo y luego lo asesinaron a tiros en la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Río Bermejo y Gabino Ezeiza en el partido de Tres de Febrero. Las autoridades policiales acaban de confirmar la detención de los individuos acusados de ser los responsables del hecho: se trata de dos menores de edad.

La secuencia del brutal crimen de Cristian Alberto Gerez quedó registrada por una cámara de seguridad dispuesta en la calle del ataque. Como se puede ver en la grabación, el homicidio tuvo lugar a las 20:20h de este lunes 20 de julio.

IMÁGENES SENSIBLES. Así fue el crimen de un cabo de la Policía Federal.

Para la Policía Bonaerense fue fundamental contar con el material fílmico de esta cámara porque les permitió a los investigadores identificar a los presuntos autores del asesinato en plena vía pública. Hasta el momento, no se ha detallado si los jóvenes poseen o no antecedentes penales. Por otro lado, al tratarse de dos delincuentes menores edad, la causa habría pasado a manos de Fiscalía N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Cómo fue el crimen del cabo de la Policía Federal

Los registros permiten confirmar que el cabo de la Policía Federal se desplazaba por la calle Mariquita Sánchez de Thomson con su motocicleta Honda Wave: no llevaba su uniforme reglamentario porque estaba de franco. Todo parecía transcurrir de manera normal, incluso, la cámara capta a una persona que pasa caminando a su izquierda justo antes de que ocurra al crimen.

Sin embargo, solo unos segundos después, una segunda moto con dos personas aparece en escena y obliga al oficial a bajarse de su vehículo. El delincuente lanza un tiro al aire mientras el cabo retrocede hacia atrás. En tanto, el ladrón le roba su mochila y, a pesar de que el efectivo intenta defenderse con su propia arma, el delincuente procede a dispararle nuevamente y escapa con las dos motocicletas. El salvaje homicidio dura menos de 1 minuto.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad del distrito. Foto: Canal 26

Al escuchar los disparos, los vecinos llamaron al 911 para que pudieran auxiliar al policía, quien se encontraba tendido en el suelo tras el ataque. No obstante, al llegar al lugar, los médicos constataron que el hombre había fallecido. Según indicó Infobae, Gerez murió a causa de una lesión cerebral ya que uno de los disparos impactó de lleno en su cabeza.

Quién era Cristian Alberto Gerez, el cabo de la Policía Federal asesinado por dos delincuentes menores de edad

Cristian Alberto Gerez tenía 36 años y era policía desde el 2016. Actualmente trabajaba en la Policía Federal como efectivo de la División de Redes Exteriores perteneciente a la Superintendencia de Comunicaciones.

Cristian Alberto Gerez tenía 36 años y era oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Foto: Redes Sociales

Si bien había nacido en la provincia de Santiago del Estero, hacía más de 10 años se había mudado a Buenos Aires para estudiar en la Escuela de Suboficiales de la Policía. Desde entonces, residía en el partido bonaerense de San Martín con su pareja y una hija menor de edad.