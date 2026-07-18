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Un exfutbolista de Colón de Santa Fe fue acusado de asesinar a puñaladas a un joven de 31 años: cómo y dónde fue el ataque mortal

El exjugador fue detenido por la Policía de Entre Ríos en la ciudad Diamante. La víctima, identificada como Sebastián Barreto, fue despedida por sus familiares en las redes sociales.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Crimen en la ciudad de Diamante: detuvieron a un exfutbolista acusado de asesinar a un joven de 31 años.
Crimen en la ciudad de Diamante: detuvieron a un exfutbolista acusado de asesinar a un joven de 31 años. Foto: Aire de Santa Fe
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La Justicia de Entre Ríos investiga el crimen de Sebastián Barreto, un joven de 31 años presuntamente asesinado a puñaladas por un exfutbolista de Colón este miércoles en horas de la noche. El supuesto homicida, identificado como Santiago S., fue detenido por fuerzas policiales en la ciudad Diamante este sábado 18 de julio.

La Policía también arrestó a otros cuatro hombres por el hecho que tienen 50, 23, 45 y 25 años luego de realizar una serie de allanamientos en los que secuestraron armas, vehículos, cuchillos, prendas de vestir y dispositivos móviles.

Todos los sospechosos quedaron alojados en la Alcaidía Policial del distrito entrerriano mientras se continúa con la investigación correspondiente a cargo del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, efectivos de Policía Científicos y División de Investigaciones. En tanto, las autoridades judiciales indicaron que se descartó que la agresión estuviera vinculada con los festejos por el partido de Argentina contra Inglaterra.

Cómo ocurrió el crimen del joven presuntamente asesinado a puñaladas por un exfutbolista de Colón

El miércoles 15 de julio por la noche Sebastián Barreto fue encontrado tendido en el suelo en el cruce de las calles Belgrano y Doctor Materi. De inmediato, fue trasladado al Hospital San José de Diamante. Allí los médicos confirmaron que tenía una severa herida de arma blanca y, si bien intentaron auxiliarlo, a los pocos minutos, el joven terminó falleciendo.

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Entre Ríos crimen
El lugar donde ocurrió el ataque. Foto: Google Maps

Por el momento, no está claro el motivo de ataque ni cuáles fueron los roles de cada unos de los detenidos. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero prefirieron mantenerlas en estricta reserva.

La despedida de los familiares de la víctima

Sebastián Barreto era oriundo de la ciudad de Diamante y se confirmó que no tenía vínculo con los agresores. Su familia lo despidió en redes sociales y pidió justicia por el crimen del joven de 31 años. Según informó Ahora Entre Ríos, la madre de Barreto exigió que “se sepa la verdad cuanto antes” y remarcó: “Que los responsables respondan por lo que hicieron y que una tragedia como esta no vuelva a repetirse“.

Crimen Entre Ríos
La víctima tenía 31 años. Foto: Ahora

En tanto, la mujer habló de la tristeza que atraviesa a toda la familia tras el crimen de su hijo. “Hoy nuestra familia quedó destruida. Nos arrancaron a un hijo, a un hermano, a un primo, a un amigo. Nos arrebataron una parte de nosotros“, manifestó.

Quién es el exfutbolista acusado de asesinar a un joven en Entre Ríos

Se supo que Santiago S. (36) debutó como futbolista en el año 2009 y que jugaba como defensor. Pasó por el Club Atlético Colón de Santa Fe cuando era dirigido por Antonio Mohamed y habría estado allí hasta el 2012. Luego se habría ido a jugar al Club Atlético Alvarado de Mar del Plata y después al Racing de Trelew.

CrimenColón de Santa FeEntre RíosFutbolista
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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