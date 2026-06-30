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“¿Cómo haré sin vos?“: el desgarrador mensaje de la hermana del policía muerto en los disturbios tras un partido de fútbol

Eduardo Damián López murió tras permanecer internado en grave estado luego de recibir un piedrazo en la cabeza durante los disturbios tras un partido de fútbol en Carcarañá, cerca de Rosario.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Eduardo López, policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe.
Eduardo López, policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. Foto: redes sociales.
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En las últimas horas se confirmó la muerte del policía que recibió un piedrazo en la cabeza en medio de disturbios tras un partido de fútbol en Rosario. En ese sentido, Belén, la hermana de Eduardo Damián López, compartió un desgarrador mensaje en redes.

“Lamento decir esto, mi hermano falleció a las 13 horas”, compartió la mujer a través de una historia de Facebook. Además, agregó algunos mensajes dedicados a su hermano, que tenía 35 años y se desempeñaba como efectivo del Comando Radioeléctrico de Roldán.

Eduardo López, policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. Foto: Facebook/Belu de oxúm

“Sos tío y padrino de mis dos hermosas hijas; no puedo creer lo que estamos viviendo. Decime cómo haremos sin ti”, remarcó Belén. “¿Cómo le digo a su princesa que su tío no vuelve nunca más? Gracias por amarlas como tus hijas", añadió.

Luego, en otro posteo agregó una foto de su hermano con una de sus sobrinas y agregó: “Ella era tu sobrina ahijada preferida. Te la llevaste a dormir con vos a la semana de nacida. ¿Cómo haré sin vos?”, se preguntó.

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Eduardo López, policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. Foto: Facebook/Belu de oxúm

“Si ayer hubieras estado cuidando de tus ahijadas, como te dije, esto no te hubiera pasado. Te amo y dame fuerzas para continuar”, añadió, lamentando todo lo que ocurrió.

Finalmente, Belén le dedicó un mensaje a la persona que tiró la piedra y causó la muerte de su hermano: “Quisiera poder ver la cara del que le tiró ese cascotazo y preguntarle ‘¿sabés todo lo que nos sacaste por una pel... tuya? ¿Sabés que dejaste a dos nenas sin su padrino? ¿Sabías que él las mantenía? ¿Sabías que Eduardo Damián López era nuestra vida?”.

“¿Sabías que él ayudaba a que ellas tengan sus terapias, a que tengan sus pañales, sus zapatillas? ¿Sabías que él cuidaba a sus ahijadas aunque esté cansado? ¿Sabías que mi hijo no hacía caso y cuando yo lo llamaba a él, mi hijo hacía caso? ¿Valió la pena asesinarlo?”, remarcó.

Eduardo López, policía que murió tras recibir un piedrazo en Santa Fe. Foto: Facebook/Belu de oxúm

Qué sucedió

Eduardo López sufrió muerte cerebral luego de resultar gravemente herido durante los incidentes ocurridos tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol entre Club Atlético Carcarañá (Cremería) y Sportivo Las Parejas, disputada en la ciudad de Carcarañá.

La víctima tenía 35 años, era oriundo de Rosario y se desempeñaba como efectivo del Comando Radioeléctrico de Roldán.

López permaneció internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

Momento del disturbio tras el partido en Santa Fe. Video: X/epicaOK

Según las primeras informaciones, los disturbios comenzaron cuando los hinchas se retiraban del estadio, durante el operativo de desconcentración. En ese contexto, el policía, que formaba parte del dispositivo de seguridad, sufrió una gravísima lesión en el cráneo tras ser agredido por un grupo de personas y que terminó con la vida del efectivo.

Las primeras pericias indicaron que el efectivo recibió un fuerte impacto durante los enfrentamientos y luego sufrió una herida compatible con un elemento metálico. Sin embargo, la mecánica exacta del ataque continúa bajo investigación.

La violenta agresión ocurrió una vez finalizado el encuentro que definió el campeonato de la Liga Cañadense y que terminó empañado por los incidentes fuera del estadio.

Momento del disturbio tras el partido en Santa Fe. Foto: captura video X/epicaOK

Hasta el momento, cuatro personas fueron demoradas en el marco de la causa. La Justicia busca determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el grado de responsabilidad de cada uno.

Mientras tanto, los investigadores analizan testimonios, registros de cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con la vida del policía.

Policía asesinadoSanta Fe
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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