A un mes del femicidio de Agostina Vega: cómo avanza la investigación y cuál es la situación de Barrelier, Andreani y Fassetta

A un mes del femicidio de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Este martes se cumple un mes del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. Por el caso hay tres detenidos y la investigación judicial continúa para determinar cómo ocurrió el crimen y quiénes participaron.

La joven fue vista por última vez el 23 de mayo. Ese día le dijo a su madre, Melisa Heredia, que iría a la rotisería de su abuelo, pero en realidad tomó un remis hasta una casa ubicada en la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico, donde vivía Claudio Barrelier, expareja de su madre.

Antes de llegar, Agostina envió un audio a su grupo de amigas para contarles que el hombre de 33 años tenía una “sorpresa” para su mamá.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa de Barrelier. Video: cámara de seguridad.

Esa versión fue ratificada por el remisero Ariel Torres, quien relató que la adolescente se mostró tranquila durante el viaje y le explicó que se encontraría con el novio de su madre para preparar una sorpresa.

El conductor recordó que la situación comenzó a parecerle extraña al llegar al destino. Según su testimonio, Agostina le dijo que un hombre saldría a pagar el viaje. El sospechoso vestía una campera negra y una gorra, evitó mirarlo a la cara y hasta le entregó un dólar para completar el pago del traslado.

“Lo que me pareció sospechoso es que no me miraba la cara”, sostuvo Torres, quien aseguró que la menor descendió del auto y se fue caminando junto al hombre “con confianza, como si fuese un pariente”.

Al día siguiente, mientras veía el partido entre Belgrano y River, el remisero observó en las redes sociales la búsqueda de la adolescente y entendió que él había sido quien la llevó hasta el domicilio.

El remisero que llevó a Agostina Vega hasta la casa de Barrelier. Foto: redes sociales/captura video C5N.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el crimen de Agostina Vega

Durante la búsqueda, la causa fue caratulada inicialmente como privación ilegítima de la libertad, ante la sospecha de que Agostina había sido retenida en la casa de Barrelier.

Por su parte, el principal imputado le envió un mensaje de voz al padre de la menor, Gabriel Vega, en el que sostuvo que la adolescente había llegado hasta la zona para pedirle ayuda y que quería que la llevara hasta la casa de un supuesto novio. Sin embargo, aseguró que no tenía cómo trasladarla y que la joven ya tenía otro encuentro organizado.

Agostina permaneció desaparecida durante una semana. Se activó el Alerta Sofía y se realizaron allanamientos y peritajes en la vivienda de Barrelier hasta que el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima fue estrangulada y que habría sido abusada sexualmente. Además, el cadáver presentaba signos de desmembramiento, lo que impidió a los forenses realizar algunos estudios por el estado general del cuerpo.

La investigación sostiene que la muerte ocurrió entre la 1 y las 3 de la madrugada del 24 de mayo, cuando la joven ya llevaba varias horas dentro de la casa de Barrelier. El acusado modificó su versión de los hechos en sus declaraciones ante el fiscal Raúl Garzón: primero afirmó que la niña que aparecía en un video era su hija y luego reconoció que se trataba de Agostina.

Tras el hallazgo del cuerpo, Garzón generó polémica al destacar el trabajo de un perro de la División Canes de la Policía de Córdoba y afirmar que merecía “una medalla de distinción”, dichos que fueron cuestionados por distintos sectores.

Fassetta y Andreani, los otros dos detenidos en la causa

En la causa también fueron detenidos Osvaldo Fassetta, quien alquilaba una habitación en la vivienda de Barrelier, y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro en el que presuntamente habría sido trasladado el cuerpo hasta el descampado.

Andreani, además, estaba al frente del bar “Wachitas”, que fue clausurado tras el escándalo por presuntas actividades vinculadas a la prostitución de menores y posibles nexos con sectores políticos y policiales.

Claudio Barrelier, Agostina Vega, Soledad Andreani. Foto: NA.

Barrelier está imputado como presunto autor de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), mientras que Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento agravado.

El secreto de sumario fue levantado la semana pasada y se esperan nuevas medidas en una investigación que aún se encuentra en una etapa inicial. Mientras tanto, la familia de Agostina continúa encabezando marchas y reclama una condena ejemplar para los responsables.