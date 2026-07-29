Trágico accidente en Tres Arroyos: quién era Maite Otaegui, la árbitra de 24 años que murió tras chocar contra un camión

Maite Otaegui, la árbitra de 24 años que murió tras chocar contra un camión en Tres Arroyos. Foto: Fuente: Facebook

La comunidad de Tres Arroyos quedó totalmente paralizada tras la muerte de Maite Otaegui, una árbitra de fútbol de 24 años que sufrió un grave accidente de tránsito. La joven viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra que circulaba por la avenida Constituyentes cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo rozó un camión estacionado.

Tras el impacto, el conductor perdió el control del auto y terminó chocando violentamente contra un árbol ubicado sobre la rambla central. Otaegui fue asistida por personal de emergencias y trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Tres Arroyos.

Muere árbitra en Tres Arroyos Foto: Fuente: Facebook

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas más tarde en el hospital. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el siniestro.

Quién era Maite Otaegui, la árbitra que murió en un accidente de tránsito y conmocionó a Tres Arroyos

Maite Otaegui había construido una reconocida trayectoria dentro del arbitraje regional. Comenzó su carrera en 2019 en la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol y, con el paso de los años, fue sumando designaciones en distintas categorías hasta consolidarse como una de las árbitras más respetadas de la competencia.

Entre 2024 y 2025 también dirigió encuentros organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Incluso, durante el último fin de semana había sido designada para arbitrar partidos de Primera y Segunda División.

Además de su pasión por el fútbol, recientemente se había recibido de enfermera, profesión que combinaba con su actividad deportiva. En 2022 integró la primera terna arbitral compuesta exclusivamente por mujeres en un partido de la máxima categoría de la Liga Regional Tresarroyense, un hecho histórico para el fútbol local.

La noticia provocó una fuerte repercusión entre dirigentes, clubes, colegas y allegados, quienes expresaron su pesar por la pérdida de una joven muy querida dentro del ambiente deportivo.

Muere árbitra en Tres Arroyos Foto: Fuente: Facebook

Tragedia en Santa Fe: murió la joven que había sobrevivido al choque frontal en la Ruta 14

La adolescente, identificada como Irene Molina, falleció luego de permanecer varios días internada en grave estado tras el violento choque frontal ocurrido sobre la Ruta Provincial 14, cerca de la localidad santafesina de Christophersen. Era la única ocupante del Chevrolet Corsa que había sobrevivido al impacto.

Con su muerte, el siniestro vial elevó a tres el número de víctimas fatales. Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las causas del accidente, en el que también estuvieron involucrados los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux, quienes sobrevivieron con heridas.