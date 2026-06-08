Video: un turista se tiró al agua en las Cataratas para rescatar su celular, la tajante decisión que tomó el Parque Iguazú

A un turista se le cayó el celular al agua y se tiró para recuperarlo. Foto: captura video.

Un turista se arrojó al agua durante un paseo por las Cataratas del Iguazú luego de que se le cayera su celular. La arriesgada secuencia fue grabada por otra persona, que captó el momento de tensión y el peligro al que se expuso el hombre.

El hecho ocurrió en la pasarela que conduce a los saltos de agua del lado brasileño. Según se observa en las imágenes, el visitante saltó la valla de seguridad, descendió hasta donde había caído el teléfono, lo recuperó y luego volvió a trepar la baranda para regresar al recorrido y continuar con la excursión.

A un turista se le cayó el celular al agua y se tiró para recuperarlo.

Durante varios segundos, la atención de los turistas dejó de estar puesta en las cataratas y se concentró en la riesgosa maniobra realizada por el hombre para recuperar su celular.

En el video viralizado también se ve cómo varias personas que transitaban por la pasarela se acercaron para ayudarlo a regresar al sendero de forma segura.

El comunicado del Parque Nacional Iguazú tras la viralización del hecho

Tras el incidente, el Parque Nacional Iguazú recordó mediante un comunicado que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, indicaron desde la administración.