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Tragedia en Necochea: un mecánico probaba un jeep en los médanos, volcó y murió tras chocar contra una formación rocosa

Santiago Duca tenía 35 años y era apasionado de los vehículos 4x4. En sus redes sociales mostraba cómo los arreglaba él mismo y los probaba en los médanos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Santiago Duca murió mientras probaba un jeep en la playa.
Santiago Duca murió mientras probaba un jeep en la playa. Foto: Instagram/santi.ducaa
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Una prueba de manejo en la costa de Necochea terminó de manera trágica este sábado con la muerte de Santiago Duca, un mecánico de 35 años y apasionado de los vehículos 4x4. El hombre falleció tras protagonizar un violento vuelco mientras conducía un jeep que había preparado él mismo.

El accidente ocurrió cerca de las 18:30 en el paraje Paso del Arroyo, un sector de playas ubicado al sur de la ciudad, más allá de Punta Negra y en las inmediaciones del parque eólico de Necochea.

Uno de los videos que Santiago Duca compartió en sus redes antes de volcar y fallecer. Video: Instagram/santi.ducaa

Según la información que trascendió en las últimas horas, el mecánico estaba probando un jeep blanco cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el control y terminó muriendo. La principal hipótesis indica que habría caído desde un acantilado, impactó contra una formación rocosa y luego el jeep volcó.

Las primeras hipótesis del fatal accidente

Las primeras hipótesis informan que el vehículo avanzaba a más de 120 kilómetros por hora al momento del accidente. Tras el fuerte impacto, Santiago Duca salió despedido y sufrió graves lesiones, entre ellas múltiples fracturas, un traumatismo severo de tórax y una fractura expuesta en una de sus piernas.

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Sus amigos, con quienes compartía la pasión por los fierros, dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Al lugar llegaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y una ambulancia, cuyos profesionales iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la playa antes de trasladarlo de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos de reanimación, el mecánico murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Santiago Duca murió mientras probaba un jeep en la playa. Foto: Instagram/santi.ducaa

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Necochea, que busca determinar con precisión qué provocó la pérdida de control del vehículo. En ese marco, las pericias sobre el jeep serán clave para establecer cómo ocurrió el accidente.

Quién era Santiago Duca

Santiago Duce tenía 35 años y era papá de dos pequeñas hijas, una de 5 años y otra de 20 meses. Su fallecimiento provocó profunda tristeza entre sus familiares y amigos.

En su perfil de Instagram compartía videos mostrando su pasión por los autos y cómo llevaba a cabo las pruebas mecánicas por los médanos. “Hago lo que me gusta y lo que no también, pero le cobro más caro”, era una de sus frases.

Uno de los videos que Santiago Duca compartió en sus redes antes de volcar y fallecer. Video: Instagram/santi.ducaa

En las redes era reconocido, por lo que recibía cientos de comentarios que le recomendaban reforzar las medidas de seguridad de los vehículos que construía, como una jaula antivuelco, lo que no tenía el jeep que le provocó su muerte.

Uno de sus allegados contó que esa misma mañana del sábado había tenido un problema con el cardán mientras probaba el jeep. Después de repararlo, volvió por la tarde a la playa para seguir probando cómo funcionaba el vehículo, pero todo terminó en tragedia.

Las redes se llenaron de mensajes de despedida y uno de ellos fue la Agrupación Necochense 4x4: “Con profundo dolor lamentamos la partida de nuestro amigo y compañero. Su pasión por los Jeeps lo acompañó siempre, dejando una huella imborrable entre quienes tuvimos la suerte de compartir con él”, decía el mensaje.

Mensaje de despedida para Santiago Duca. Foto: redes sociales.

“Acompañamos de todo corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor, deseándoles fuerza y consuelo. Que encuentren paz en los recuerdos y en el cariño de quienes lo conocieron. Siempre estará presente en nuestros recuerdos”, agregaron.

FallecimientoAccidenteNecochea
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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