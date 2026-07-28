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Horror en Bolívar: investigan la muerte de más de 80 perros que fueron envenenados

La organización SAPAV pidió la colaboración de los vecinos para identificar al responsable. Además, alertaron que los cebos también son un riesgo para niños y adultos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Perro callejero. Imagen ilustrativa
Perro callejero. Imagen ilustrativa
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La ciudad de Bolívar vive momentos de tensión ante una ola de perros envenenados que fallecieron en los últimos meses.

Durante el 2026, más de 80 animales murieron en diferentes barrios de la localidad y todos tuvieron síntomas similares.

Las muertes ocurrieron en zonas transitadas y en espacios públicos, algo que genera preocupación entre los vecinos.

Perro callejero
Perro callejero

Según los propios vecinos, los animales aparecen agonizando en la vía pública, algo que sucedió el pasado 15 de julio, mientras se disputaba el choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra. En las horas siguientes, otros tres casos se reportaron en lugares cercanos.

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La reacción de SAPAV y del municipio

La Sociedad de Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar alertaron por la situación y pidieron la intervención del municipio y la fiscalía.

Bolívar, provincia de Buenos Aires.
Bolívar, provincia de Buenos Aires. Foto: Municipio

Desde la entidad aseguraron que el veneno utilizado es una sustancia azul mezclada con restos de comida o grasa.

El rápido efecto del tóxico dificulta la posibilidad de auxilio. Además, la presencia de cebos tóxicos en espacios públicos expone a niños y adultos a un peligro potencial.

La municipalidad habilitó una línea telefónica para que los vecinos realicen denuncias. También comenzó a revisar imágenes de cámaras de seguridad oficiales y privadas

PerrosBolívarEnvenenados
Matias Greisert
Matias Greisert

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