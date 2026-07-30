Alarma por una dosis de droga sintética que contenía nueve sustancias diferentes: es un caso inédito en la Argentina

Alarma por una dosis de droga sintética que contenía nueve sustancias diferentes. Foto: Unsplash

La detección de una dosis de droga sintética que contenía nueve sustancias diferentes encendió las alarmas entre las autoridades sanitarias y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una combinación sin antecedentes registrados en el país, cuya compleja composición representa un riesgo extremo para la salud de quienes la consuman y plantea serias dificultades para la asistencia médica en casos de intoxicación.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Toxicología y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal porteño, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

La causa derivó en la detención de un hombre acusado de comercialización agravada de estupefacientes. Según la pesquisa, el sospechoso utilizaba un pet shop ubicado en el barrio de Boedo como pantalla para desarrollar la actividad ilegal.

La causa derivó en la detención de un hombre acusado de comercialización agravada de estupefacientes. Foto: argentina.gob.ar

De acuerdo con los investigadores, las ventas se realizaban tanto en el interior del comercio como a través de la modalidad conocida como “pasamanos”, mediante la cual los compradores retiraban la droga desde sus vehículos tras detenerse brevemente frente al local.

Pet shop en Boedo: la fachada de una red de venta de drogas sintéticas

Durante los procedimientos efectuados en el negocio y en el domicilio del imputado, efectivos policiales secuestraron 15 troqueles con la mezcla química, cerca de 58 gramos de ketamina, comprimidos de MDA, pastillas denominadas “micropunto”, troqueles de LSD y US$3.600 en efectivo. Con esas pruebas, la fiscal Cecilia Amil Martín ordenó la detención del acusado.

El análisis realizado por los especialistas reveló una composición inédita en una sola dosis. Los troqueles contenían brolanfetamina, dimetoxianfetamina, metanfetamina, metilendioxianfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA o éxtasis), el alucinógeno sintético 25-E-NBOH, ketamina, aminopirina y cafeína.

Cuáles son los riesgos de mezclar nueve drogas en una sola dosis

Los expertos advirtieron que el principal peligro radica en la interacción de sustancias con efectos muy diferentes sobre el organismo. La mezcla combina anestésicos disociativos, compuestos psicodélicos, estimulantes y otros elementos capaces de potenciarse entre sí de manera impredecible. Esta situación dificulta determinar la dosis real ingerida por el consumidor y complica significativamente la respuesta de los equipos médicos ante una emergencia.

La mezcla combina anestésicos disociativos, compuestos psicodélicos, estimulantes y otros elementos. Foto: Unsplash

Entre las posibles consecuencias figuran: alteraciones cardiovasculares severas, hipertermia, convulsiones, modificaciones profundas del estado de conciencia y otros cuadros que pueden derivar en consecuencias fatales. Además, la presencia de aminopirina, un analgésico prohibido en la Argentina debido a sus efectos adversos, suma un factor adicional de preocupación para los especialistas.

Frente a la gravedad del descubrimiento, las autoridades notificaron el caso al Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y al mecanismo internacional coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El objetivo es reforzar la vigilancia sobre la aparición de nuevas sustancias psicoactivas, intercambiar información con organismos nacionales e internacionales y alertar a la población sobre los crecientes riesgos vinculados al consumo de drogas sintéticas adulteradas o combinadas.