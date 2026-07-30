Echaron y denunciaron al enfermero que maltrató física y verbalmente a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Nicolás Gastón Cichero, el enfermero que fue descubierto maltratando a dos ancianas en un geriátrico en Mar del Plata. Foto: redes sociales.

Nicolás Gastón Cichero, el enfermero que fue descubierto maltratando a dos ancianas en un geriátrico en Mar del Plata, fue echado y denunciado por la encargada de la residencia después de que se viralizaran los impactantes videos.

En las filmaciones se podía observar cómo maltrataba a las ancianas física y verbalmente mientras les daba de comer en dicho establecimiento.

Al cabo de unas horas de obtener la filmación, la encargada de la residencia para adultos mayores revisó el material y comprobó las brutales agresiones a las dos mujeres por parte del empleado.

De inmediato, resolvieron echarlo y luego lo denunciaron en la Policía de la ciudad costera, aportando el video como prueba del hecho. En este momento, Cichero se encuentra imputado por el delito de “lesiones leves”.

Cuándo y cómo ocurrieron las agresiones en el geriátrico de Mar del Plata

Tal como se puede observar en el video de la cámara de seguridad, el hecho tuvo lugar este lunes 27 de julio pasadas las 19:00h. Al inicio de la filmación, el agresor se encuentra alimentando a dos mujeres en sillas de ruedas. Una de las ancianas intenta levantar la mano para servirse de la taza y el hombre le baja brutalmente el brazo hacia abajo.

Enfermero maltratando a una anciana en un geriátrico Foto: Captura

En la filmación, se ve que, luego, el sujeto golpea a la mujer con una cuchara y le provoca una herida en el labio. La anciana, visiblemente dolorida, se toma el rostro con las manos para aliviar la lesión. En tanto, el sujeto se levanta intempestivamente de su silla y se la lleva hacia otro lugar de la residencia geriátrica.

Las agresiones de Nicolás Gastón Cichero no habrían sido solamente físicas. Según indicó la agencia Noticias Argentinas, el individuo también insultaba y maltrataba verbalmente a las mujeres.

Un enfermero fue filmado agrediendo a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata.

Allegados a las adultas mayores sostuvieron que el hombre les habría dicho “que les iba a romper la cabeza” y que se “murieran de una vez por todas”.

Asimismo, las autoridades del geriátrico de Mar del Plata también aportaron un segundo video en donde se puede ver al mismo sujeto atacar a una mujer, pero esta vez en el cuarto donde duermen los residentes. En la filmación, el sujeto le coloca la ropa de manera brusca y agresiva.

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Mar del Plata e intentarán, en las próximas horas, determinar si hubo más episodios de violencia perpetrados por Cichero contra las dos víctimas o con otros residentes en el geriátrico.