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Buscados por Interpol, identidades falsas y antecedentes agravados: cayó una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano

Los detenidos son dos ciudadanos colombianos y una mujer venezolana, todos con antecedentes penales. Uno de ellos utilizaba una identidad falsa y tenía un pedido de captura internacional, además de registros por distintos delitos en Argentina y Colombia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano.
Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.
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Tres delincuentes extranjeros con numerosos antecedentes penales, entre ellos un ciudadano colombiano que tenía un pedido de captura internacional, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras ser sorprendidos dentro de un edificio del barrio porteño de Belgrano, donde presuntamente habían ingresado para cometer robos.

El procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de personas sospechosas en un edificio ubicado sobre la calle Roosevelt al 2600.

Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano. Video: Policía de la Ciudad.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Vecinal 13C interceptaron a un hombre y una mujer que intentaban irse del departamento, mientras que un tercer sospechoso fue localizado en los pisos superiores.

Según informaron fuentes policiales, el personal ingresó al edificio y detectó que el hombre escapaba por las escaleras. Tras una persecución interna, el sospechoso llegó hasta el octavo piso, desde donde se arrojó hacia la séptima planta intentando escapar, aunque resultó con lesiones y fue finalmente detenido.

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Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

Más tarde se confirmó que el llamado al 911 había sido realizado por un vecino que no se encontraba en su departamento, pero que había advertido la presencia de los delincuentes a través de las cámaras de seguridad privadas del edificio.

Durante la inspección del departamento, los efectivos constataron que varios departamentos ubicados en el tercer piso habían sido violentados, aunque la puerta principal de acceso no presentaba signos de haber sido forzada.

Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

En el operativo se recuperó dinero en efectivo y joyas posiblemente robadas, además de secuestrarse herramientas utilizadas para cometer robos, entre ellas una barreta, destornilladores, pinzas y una prensa hidráulica.

Uno de los detenidos era buscado por Interpol

Uno de los detenidos es un ciudadano colombiano de 38 años que, tras un cotejo de huellas realizado por la División Enlace Interpol de la Policía de la Ciudad, fue identificado utilizando una identidad falsa.

Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

La investigación permitió establecer que sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura internacional y que en Colombia registraba antecedentes por integrar grupos de delincuencia, alterar dispositivos electrónicos mediante software malicioso y por el hurto de equipos móviles. Además, en Argentina tenía un antecedente por robo en poblado y en banda, registrado en 2016.

El segundo detenido, también de nacionalidad colombiana y de 59 años, acumulaba diez antecedentes por robos simples y robos agravados, y cumplía una pena unificada de cuatro años y nueve meses de prisión.

Detuvieron a una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano. Foto: Policía de la Ciudad.

La tercera imputada es una mujer venezolana con antecedentes por encubrimiento (2025), hurto (2025) y robo (2026). Por una causa de hurto en grado de tentativa había recibido una probation de un año en mayo de 2026. Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular su permanencia en el país y ordenado su expulsión de la Argentina, aunque esa medida aún no se encuentra firme.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por los robos cometidos en el edificio de Belgrano.

DetenciónDelincuentesEntraderaPolicía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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