comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se accidentó un chef argentino en Brasil y está en coma: cómo fue el brutal choque en moto en Florianópolis

Se trata de Leandro Quiroz, un hombre de 34 años oriundo de la ciudad de Mar del Plata. Su familia inició una campaña para costear los gastos médicos en Brasil.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Leandro Quiroz, chef argentino, accidentado en Brasil.
Leandro Quiroz, chef argentino, accidentado en Brasil. Foto: Redes Sociales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un chef argentino tuvo un brutal accidente en moto en Brasil y actualmente se encuentra en coma con estado reservado. Se trata de Leandro Quiroz, un hombre de 34 años, quien desde hace varios años vive en el país vecino.

De acuerdo a la familia, el cocinero sufrió “lesiones cerebrales graves”. En concreto, el parte médico de Quiroz comunicó que tiene hemorragias cerebrales, fractura de cráneo y fracturas cervicales.

Los médicos informaron que el estado de salud es crítico, ya que, además, en las últimas horas, se sumó una inflamación cerebral y, por eso, tuvieron que realizarse de urgencia una traqueotomía.

Al mismo tiempo, la hermana y la madre de Leandro iniciaron una campaña solidaria para costear los gastos de todas las atenciones médicas que deberá recibir en el Hospital Santa Catarina, donde actualmente se encuentra internado.

Contenido Recomendado

Elecciones en Brasil:quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele

Elecciones en Brasil: quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”

El vicepresidente de Brasil calificó de “lamentables” los dichos de Milei contra Lula y dijo que “perjudica a la Argentina”
Chef argentino accidentado en Brasil
El joven de 34 años es de Mar del Plata.

También mencionaron que el joven iba a volver a la Argentina luego de vivir siete años en Brasil por cuestiones laborales y que ya se encontraba con los preparativos para emprender la vuelta.

Momentos previos al choque que sufrió un argentino en Brasil

El hecho tuvo lugar el pasado jueves 16 de julio por la madrugada. Según los familiares, Leandro Quiroz se dirigió a una reunión con amigos para ver el partido de Inglaterra y Argentina del Mundial 2026, pero que quería que lo pasaran a buscar porque no quería manejar.

No obstante, el joven tomó su motocicleta y fue al lugar. Al concluir la fiesta, Quiroz se subió a su vehículo y apenas a 50 metros chocó contra un paredón. En las imágenes difundidas, se puede ver que la pared de la vivienda en la que impactó Quiroz con su moto quedó totalmente destrozada tras el siniestro.

De acuerdo a sus allegados, ese choque se debió a un accidente anterior que sufrió el chef argentino. La familia pide que se investigue la posibilidad de que otro vehículo lo haya chocado, pero que al ver la situación haya escapado inmediatamente sin auxiliarlo.

La hermana del chef argentino pidió las cámaras de seguridad de la zona del choque

Su hermana, Clara, indicó que pidió las cámaras de seguridad de la zona para aportar estas filmaciones como pruebas al expediente de la causa, pero que no le quisieron entregar los videos. “Nadie nos dice nada sobre lo que pasó, tampoco nos quiere dar nada“, explicó en diálogo con TN.

Chef argentino accidentado en Brasil
El lugar del accidente en Florianápolis. Foto: Clara Bastilda

Por otro lado, aseguró que la motocicleta quedó toda rota tanto de la parte de adelante como de atrás. “Ni siquiera llamaron a la policía”, manifestó.

Además, mencionó que la persona que iba a pasar a buscarlo para ir a la reunión se fue del país tras el accidente. En este sentido, la joven aseguró que piensa que la mujer “sabe algo”, pero no les “quiere decir qué”.

Sobre la salud de su hermano, la joven señaló que tiene esperanza aunque sabe que el cuadro es complejo. “Tiene una lesiones muy graves y lo más comprometido es el cerebro, pero tengo fe de que va a despertar”, concluyó.

Brasil
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Encontraron muerta a una joven argentina en Punta del Este:quién era Pepa Almendra Vergara y cuáles fueron sus últimos movimientos

    Encontraron muerta a una joven argentina en Punta del Este: quién era Pepa Almendra Vergara y cuáles fueron sus últimos movimientos

  2. Impactante video:efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle la moto

    Impactante video: efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle la moto

  3. Video aberrante:un cuidador fue filmado agrediendo a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

    Video aberrante: un cuidador fue filmado agrediendo a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

  4. Buscados por Interpol, identidades falsas y antecedentes agravados:cayó una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano

    Buscados por Interpol, identidades falsas y antecedentes agravados: cayó una banda de extranjeros que robaba edificios en Belgrano

  5. Alarma por una dosis de droga sintética que contenía nueve sustancias diferentes:es un caso inédito en la Argentina

    Alarma por una dosis de droga sintética que contenía nueve sustancias diferentes: es un caso inédito en la Argentina
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei habla en cadena nacional:qué es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunciará el presidente

Javier Milei habla en cadena nacional: qué es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que anunciará el presidente

Cadena nacional de Javier Milei:a qué hora habla hoy y si se pisa con el partido de Boca ante O’Higgins

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Video inesperado:Kristalina Georgieva abandonó la agenda del FMI y bailó tango con Mora Godoy en su visita a Argentina

Economía

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos:ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos: ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo:requisitos y cómo inscribirse

Nuevo refuerzo de ANSES confirmado:qué jubilados y pensionados acceden al bono, y cómo consultar fecha de cobro

Internacionales

Por qué el M1A2 SEP v3 Abrams de Estados Unidos es considerado el tanque de guerra más poderoso del mundo

Por qué el M1A2 SEP v3 Abrams de Estados Unidos es considerado el tanque de guerra más poderoso del mundo

Estados Unidos bombardeó Irán tras un intento de ataque a sus tropas y crece la tensión en Medio Oriente

España, en alerta:una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Exclusivo de Canal 26 | Hoshino Yoshitaka, Embajador de Japón en Argentina:“En el ámbito económico hay mucho margen para estrechar nuestros lazos”