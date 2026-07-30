Se accidentó un chef argentino en Brasil y está en coma: cómo fue el brutal choque en moto en Florianópolis

Leandro Quiroz, chef argentino, accidentado en Brasil. Foto: Redes Sociales

Un chef argentino tuvo un brutal accidente en moto en Brasil y actualmente se encuentra en coma con estado reservado. Se trata de Leandro Quiroz, un hombre de 34 años, quien desde hace varios años vive en el país vecino.

De acuerdo a la familia, el cocinero sufrió “lesiones cerebrales graves”. En concreto, el parte médico de Quiroz comunicó que tiene hemorragias cerebrales, fractura de cráneo y fracturas cervicales.

Los médicos informaron que el estado de salud es crítico, ya que, además, en las últimas horas, se sumó una inflamación cerebral y, por eso, tuvieron que realizarse de urgencia una traqueotomía.

Al mismo tiempo, la hermana y la madre de Leandro iniciaron una campaña solidaria para costear los gastos de todas las atenciones médicas que deberá recibir en el Hospital Santa Catarina, donde actualmente se encuentra internado.

El joven de 34 años es de Mar del Plata.

También mencionaron que el joven iba a volver a la Argentina luego de vivir siete años en Brasil por cuestiones laborales y que ya se encontraba con los preparativos para emprender la vuelta.

Momentos previos al choque que sufrió un argentino en Brasil

El hecho tuvo lugar el pasado jueves 16 de julio por la madrugada. Según los familiares, Leandro Quiroz se dirigió a una reunión con amigos para ver el partido de Inglaterra y Argentina del Mundial 2026, pero que quería que lo pasaran a buscar porque no quería manejar.

No obstante, el joven tomó su motocicleta y fue al lugar. Al concluir la fiesta, Quiroz se subió a su vehículo y apenas a 50 metros chocó contra un paredón. En las imágenes difundidas, se puede ver que la pared de la vivienda en la que impactó Quiroz con su moto quedó totalmente destrozada tras el siniestro.

De acuerdo a sus allegados, ese choque se debió a un accidente anterior que sufrió el chef argentino. La familia pide que se investigue la posibilidad de que otro vehículo lo haya chocado, pero que al ver la situación haya escapado inmediatamente sin auxiliarlo.

La hermana del chef argentino pidió las cámaras de seguridad de la zona del choque

Su hermana, Clara, indicó que pidió las cámaras de seguridad de la zona para aportar estas filmaciones como pruebas al expediente de la causa, pero que no le quisieron entregar los videos. “Nadie nos dice nada sobre lo que pasó, tampoco nos quiere dar nada“, explicó en diálogo con TN.

El lugar del accidente en Florianápolis. Foto: Clara Bastilda

Por otro lado, aseguró que la motocicleta quedó toda rota tanto de la parte de adelante como de atrás. “Ni siquiera llamaron a la policía”, manifestó.

Además, mencionó que la persona que iba a pasar a buscarlo para ir a la reunión se fue del país tras el accidente. En este sentido, la joven aseguró que piensa que la mujer “sabe algo”, pero no les “quiere decir qué”.

Sobre la salud de su hermano, la joven señaló que tiene esperanza aunque sabe que el cuadro es complejo. “Tiene una lesiones muy graves y lo más comprometido es el cerebro, pero tengo fe de que va a despertar”, concluyó.