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La declaración de Facundo Moyano tras el episodio con su novia Candela Arizaga: “Nunca hubo ningún tipo de agresión física o verbal”

El exdiputado está imputado por los delitos de “lesiones leves y privación ilegítima de la libertad” en un contexto de violencia de género contra la influencer y modelo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Facundo Moyano.
Facundo Moyano. Foto: NA
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Este miércoles trascendió qué declaró Facundo Moyano ante el auxiliar fiscal Julián Pistone sobre la relación que mantenía con Candela Arizaga, la modelo e influencer de 23 años que fue hallada semidesnuda corriendo por Av. del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. Según la indagatoria, el exdiputado declaró: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso y afectivo. Nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal”.

Detención Facundo Moyano
Detención Facundo Moyano Foto: Canal 26

Por otro lado, el exdiputado afirmó ante el fiscal que nunca le negó que abandonara el departamento. “Tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o se retire del departamento”, dijo.

Tras la declaración y luego de que el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina informaran que no registra impedimentos legales vigentes, la Justicia dispuso su excarcelación.

Cuáles son las condiciones para seguir el proceso en libertad y cómo sigue la investigación

Como parte de las condiciones para continuar el proceso en libertad, a Facundo Moyano se le impusieron una serie de medidas restrictivas:

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Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano
  • Deberá fijar domicilio y comunicar cualquier cambio de residencia dentro de las 24 horas.
  • Se deberá presentar cada vez que sea citado por la Justicia.
  • Debe abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con Arizaga y respetar una prohibición de acercamiento.
Candela Arizaga. Foto: Instagram.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los informes médicos, las pruebas obtenidas durante el allanamiento, la toma de testimonios y la declaración de la joven, con el objetivo de determinar si se configuraron los delitos que se investigan. Actualmente, Moyano está imputado por los delitos de “lesiones leves y privación ilegítima de la libertad” en un contexto de violencia de género.

Video: el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda del departamento de Facundo Moyano

Un nuevo video proveniente de cámaras de seguridad salió a la luz este martes en el marco de la investigación sobre el episodio protagonizado por Facundo Moyano y Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

La grabación tuvo lugar a las 5.14 de la madrugada en el edificio de la avenida del Libertador. Las imágenes muestran a la joven de 23 años corriendo descalza y semidesnuda en aparente estado de desorientación. Además, se ve cómo Moyano corre detrás de ella. Si bien en un principio fue demorado por los efectivos policiales, ya se encuentra en libertad.

El momento en que Candela Arizaga salió del departamento de Facundo Moyano.

Los investigadores determinaron que el video corresponde a los minutos previos a la intervención policial, que se produjo luego de un llamado al 911 en el que se alertó sobre una mujer que corría sin ropa por la vía pública.

El auxiliar fiscal Julián Pistone precisó que este nuevo registro sea incorporado al análisis de otras cámaras de seguridad de la zona a fin de reconstruir cronológicamente los hechos previos a la intervención de la Policía.

Facundo Moyano
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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