Giro en la causa del femicidio de Mailén Antonich: el fiscal prorrogó un día más el secreto de sumario

Juana Mailén Antonich tenía 25 años. Foto: redes sociales.

La causa que investiga el femicidio de Mailén Antonich tuvo un nuevo giro: el fiscal Carlos Russo prorrogó por 24 horas más el secreto de sumario. Hasta el momento hay dos detenidos y se negaron a declarar. Según la información que trascendió, esta prórroga tiene como objetivo tomar nuevas medidas y conocer los primeros resultados de los análisis recabados en la pesquisa.

El crimen ocurrió el 1 de agosto y, a medida que avanzó la investigación, el fiscal dispuso el pasado 3 de agosto el secreto de sumario con el objetivo de preservar las primeras diligencias de la causa y evitar entorpecer la pesquisa.

Cuando este miércoles debía vencer esa medida, el fiscal Russo resolvió prorrogarla por otras 24 horas, una decisión que podría estar vinculada con nuevos avances en la investigación.

Los detenidos por el crimen de Juana Mailén Antonich. Foto: NA.

Cómo murió Mailén Antonich

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la joven de 25 años, que era madre de dos niñas, murió como consecuencia de un paro cardíaco provocado por una hemorragia masiva causada por una herida de arma blanca en la zona cervical.

Además, los peritos constataron múltiples lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo y heridas compatibles con maniobras de defensa en brazos y piernas.

Por el hecho, permanecen detenidos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, quienes optaron por no prestar declaración durante la audiencia indagatoria.

La reconstrucción del crimen de Juana Mailén Antonich

Otro dato relevante es que el cuerpo habría sido encontrado desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos, detrás del lugar donde dormían los dos serenos detenidos. Esa circunstancia se convirtió en uno de los principales ejes de la investigación.

Los peritos también trabajan sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos y distintos rastros biológicos con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los acusados. En ese sentido, los resultados de los estudios de ADN y otras pruebas científicas serán determinantes para establecer cómo ocurrió el crimen y si intervino alguna otra persona.

Lugar donde encontraron el cuerpo de Juana Mailén Antonich. Foto: NA.

La investigación sostiene que la joven fue captada mediante una falsa propuesta laboral difundida a través de Facebook. Después de ese contacto se perdió todo rastro de ella hasta que su cuerpo fue encontrado en la playa marplatense.

Mientras continúan las medidas de prueba, los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia. La fiscalía busca reconstruir con precisión los movimientos de la víctima y de los acusados durante las horas previas al femicidio y definir el rol que habría tenido cada uno en el hecho.