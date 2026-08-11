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Tomó mates con un compañero de trabajo, fue internado de urgencia y ahora investigan una presunta tentativa de homicidio

Según la denuncia presentada por la esposa del trabajador de un taller mecánico, el hombre sufrió una fuerte descompensación tras ingerir la infusión y debió ser trasladado al hospital. El imputado confesó que le puso “unas gotas que toma su esposa para el cáncer”.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Tomó mates con un compañero, fue internado e investigación presunta tentativa de homicidio.
Tomó mates con un compañero, fue internado e investigación presunta tentativa de homicidio.
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La Justicia de Santa Fe investiga un episodio ocurrido en la ciudad de Frontera que derivó en la internación de un trabajador y que, en un primer momento, fue caratulado como una presunta tentativa de homicidio. Sin embargo, tras el avance de la investigación, el caso fue recalificado y este martes un hombre de 56 años fue imputado por el delito de lesiones leves dolosas.

El hecho bajo investigación se habría producido durante la tarde del jueves 6 de agosto en un taller mecánico ubicado sobre Calle 5, en la ciudad de Frontera. Según se expuso en la audiencia realizada en los Tribunales de Rafaela, la víctima compartía una ronda de mate en su lugar de trabajo cuando, presuntamente, un compañero habría agregado gotas de un medicamento cuya composición todavía no fue determinada por los investigadores.

Qué ocurrió en el taller mecánico de Frontera

De acuerdo con la denuncia presentada por la esposa del trabajador, una mujer de 57 años, el hombre sufrió una fuerte descompensación tras ingerir la infusión y debió ser trasladado para recibir atención médica de urgencia en el Hospital J. B. Iturraspe.

El hombre fue internado de urgencia en el Hospital J. B. Iturraspe de la provincia de Santa Fe. Foto: santafe.gob.ar

Según trascendió en la investigación, el episodio ocurrió mientras la víctima desarrollaba tareas habituales junto a otros empleados. La repentina descompensación generó preocupación entre sus compañeros y motivó su rápida atención médica.

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La declaración que impulsó la investigación judicial

La causa tomó un giro relevante luego de que, según el relato de la denunciante, un compañero de trabajo del afectado se presentara posteriormente en el domicilio familiar y le manifestara que había colocado en el mate “unas gotas que toma mi esposa para el cáncer”.

Mate. Foto: Unsplash.
El imputado confesó que le puso “unas gotas que toma su esposa para el cáncer”. Foto: Unsplash

A partir de esa presunta declaración, el Ministerio Público de la Acusación ordenó diversas medidas para establecer qué sustancia habría sido incorporada a la bebida y si existe una relación directa entre ese elemento y el cuadro de salud que sufrió el trabajador.

El fiscal especial de Frontera, Pedro Machado, encabeza la investigación y busca determinar tanto la composición del producto como las circunstancias en las que habría sido suministrado.

Recalificaron la causa e imputaron al acusado

Aunque la investigación se inició bajo la figura de tentativa de homicidio, durante la audiencia desarrollada este martes en los Tribunales de Rafaela el fiscal Machado imputó al sospechoso, de 56 años, por el delito de lesiones leves dolosas.

La recalificación de la causa se produjo en función de los elementos incorporados hasta el momento al expediente, aunque la pesquisa continúa abierta y podrían surgir nuevas medidas procesales a medida que avance la recolección de pruebas.

Justicia de Santa Fe. Fuente: X
La recalificación de la causa se produjo en función de los elementos incorporados hasta el momento al expediente. Foto: santafe.gob.ar

Por su parte, el abogado defensor del imputado, Dr. Carlos Farías Demaldé, solicitó una prórroga procesal. Ante ese planteo, el juez Gustavo Bumaguin deberá fijar en las próximas horas la fecha de la audiencia de medidas cautelares, donde se analizará la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, la Justicia procura esclarecer qué ocurrió aquella tarde en el taller mecánico de Frontera, cuál fue la sustancia que habría sido colocada en el mate y qué responsabilidades corresponden en el hecho investigado.

MateIntento de asesinatoSanta Fe
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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