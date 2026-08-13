Femicidio de Romina en Villa Devoto: cuál era su vínculo con “Pitty, la numeróloga” y por qué su hijo la llamó tras el crimen

Pitty, la numeróloga, apareció mencionada en una carta que dejó el femicida luego de matar a su pareja en Villa Devoto. Foto: Canal 26

Este miércoles por la mañana Policía de la Ciudad recibió una llamada de emergencia al 911 de un domicilio ubicado en la calle Pedro Morán al 5200 en el barrio porteño de Villa Devoto. Cuando llegaron al lugar encontraron el cuerpo de una mujer, identificada como Romina: había sido asesinada a cuchillazos por su esposo, Walter (56). El sujeto fue encontrado minutos después del hallazgo a pocas cuadras de la vivienda.

Durante la pesquisa dentro de la casa, los efectivos localizaron una carta escrita por el femicida y, en ella, se mencionaba a la reconocida numeróloga, Pitty, cuyo nombre real es Verónica Assad. En ese escrito, el sujeto trataba de justificar el crimen con “problemas económicos” y a los nuevos contactos de su mujer, entre los que incluyó a Pitty.

La numeróloga habló de lo sucedido y aseguró que el hijo de la mujer llegó a llamarla por teléfono luego de encontrar el cuerpo de su madre. “Yo me encontraba en viaje hacia Canning y recibo un llamado del número de teléfono de Romina. Era su hijo”, expresó.

Y siguió: “El chico me dice que su madre no iba a poder venir a trabajar. No lo escuché bien y le pregunté si había pasado algo y ahí me dice: ‘Mi papá mató a mi mamá’. Yo no lo podía creer, frené el auto porque quedé en shock totalmente”.

El lugar en el que ocurrió el femicidio en Villa Devoto. Foto: Google Maps

A partir de ese momento, la mujer indicó que se puso a disposición de la Justicia y de la familia de la víctima para poder aportar a la investigación.

Cuál era el vínculo entre “Pitty, la numeróloga” y la mujer asesinada en Villa Devoto

Pitty también habló acerca del vínculo que la unía con Romina y aseguró que se trataba de una “relación laboral”. Según la numeróloga, se habían conocido hacía un tiempo en una serie de talleres y cursos sobre esta disciplina que había impartido. De ahí, quedaron en contacto y, al poco tiempo, Romina volvió a comunicarse con ella para trabajar en uno de sus locales.

Algunos meses después, la mujer le habría manifestado a Pitty su intención de abrir una franquicia en Devoto de su marca de velas y productos esotéricos. Si bien, Romina no pudo acceder al crédito, Pitty le ofreció que se hiciera cargo de unos de sus negocios y así lo hizo. De hecho, pusieron en marcha un contrato de alquiler que estuvo a nombre del esposo, Walter.

Asimismo, la numeróloga negó que la mujer le haya manifestado conflictos con su pareja. “Yo no sabía cómo era el vínculo puertas para adentro. Ella jamás me dijo que tenía problemas con él”, indicó en diálogo con Mediodía de Noticias.

Pitty, la numeróloga dijo que no sabía que no sabía que Romina tenía problemas con su pareja.

Pitty, incluso, señaló que Romina le había dicho que Walter, ante su intención de poner un local, le había dicho que “fuera para adelante”.

“No sé lo que pasaba con esa familia, pero te puedo decir que ella era espectacular. Tenía un gran talento y ganas de trabajar”, precisó.

Por qué el femicida de Villa Devoto nombró a “Pitty, la numeróloga” en su carta

Tras asesinar a su esposa, el sujeto escribió una carta para “pedir perdón” por lo ocurrido y manifestó problemas económicos. “Quiero decir que lo siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”, escribió.

Más abajo en el escrito habló sobre Pitty y su influencia. “Esta Pitty le cambió la personalidad, yo trabajé mucho por ella y por mis hijos. Y ahora me quiere fuera de la casa. Quiere vivir sin mí cuando yo puse toda la plata y no vi ni un solo peso”, expresó el sujeto.

El hombre dejó una carta tras el crimen. Foto: Google Maps

Las autoridades judiciales confirmaron que el asesino no tenía antecedentes penales ni denuncias por violencia de género. En este momento, la causa está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62 de la Ciudad de Buenos Aires y el individuo se encuentra detenido.