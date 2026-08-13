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“Despertate que papá mató a mamá”: detuvieron en Villa Devoto a un hombre que asesinó a puñadas a su esposa

El hijo de 21 años de la pareja llamó al 911 y alertó lo sucedido. Detuvieron al agresor a 200 metros del lugar de los hechos.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El sospechoso fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield.
El sospechoso fue derivado al Hospital Vélez Sarsfield. Foto: Google Maps.
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Un hombre, identificado como Walter N. (56), fue detenido este jueves por la mañana acusado de haber asesinado a su esposa, Romina (40), en una vivienda del barrio porteño de Villa Devoto. La Policía de la Ciudad logró localizarlo a unos 200 metros del domicilio.

Según fuentes oficiales a Canal 26, el hecho se conoció alrededor de las 6:50 cuando un joven llamó al 911 y manifestó que su padre habría matado a su madre y que luego se había retirado de la vivienda, ubicada en Pedro Morán al 5200, cerca de la intersección con la calle Alta Gracia.

Según relató durante la comunicación, el adolescente se encontraba durmiendo cuando su hermana, de 8 años, lo despertó y le informó sobre lo ocurrido. Al arribar al lugar, personal del SAME constató que la mujer se encontraba fallecida. “Despertate que papá mató a mamá”, le habría dicho la nena a su hermano mayor.

Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron al hombre a unos 200 metros del domicilio. El sospechoso presentaba heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, fémur y abdomen y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

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Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la víctima, de 40 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen. La mujer murió en el lugar como consecuencia de una “hemorragia importante”, informó en diálogo con TN.

Crimen en Villa Devoto Foto: Redes

En la zona se desplegó un amplio operativo policial y se interrumpió el tránsito para facilitar el trabajo de los peritos, que llevan adelante las diligencias correspondientes.

En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.

FemicidioDevoto
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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