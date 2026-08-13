Operativo antidrogas en Merlo y Moreno: cuatro detenidos y secuestro de drogas, armas y dinero

Cuatro detenidos y secuestro de más de drogas, armas y dinero. Foto: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 8, a cargo del Dr. Ignacio Calvi, ordenó una serie de allanamientos en distintos domicilios de los partidos de Merlo y Moreno.

Las medidas fueron llevadas adelante durante la mañana de hoy por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación que demandó diversas tareas previas de campo.

La pesquisa incluyó observaciones estáticas y dinámicas, seguimientos, averiguaciones encubiertas, entrevistas con vecinos y lugareños y consultas a bases de datos oficiales, diligencias que permitieron individualizar domicilios frecuentados por los investigados, vehículos utilizados y movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal dispuso el allanamiento de siete objetivos ubicados en los partidos de Merlo y Moreno, con el objeto de secuestrar sustancias en infracción a la Ley 23.737, armas y demás elementos de interés para la investigación.

Cuatro detenidos y secuestro de más de drogas, armas y dinero. Foto: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas y se produjo el secuestro de:

Más de 5 kilogramos de cocaína, contabilizando las sustancias individualizadas como cocaína en los distintos procedimientos.

Más de 1,7 kilogramos de marihuana, además de otros envoltorios cuya sustancia deberá ser determinada mediante las correspondientes pericias.

Más de $2.000.000 en efectivo, junto con USD 500.

Tres armas de fuego, entre ellas una pistola calibre .765 y dos revólveres, uno de ellos calibre .357.

Más de 350 envoltorios de presunta cocaína, además de otros envoltorios y paquetes de distintas dimensiones.

Balanzas digitales de precisión, una máquina contadora de billetes y otros elementos de interés.

Teléfonos celulares y dispositivos DVR.

Automóviles y motovehículos, entre ellos una camioneta Toyota SW4 y distintas motocicletas.

Detalle de los principales secuestros

En uno de los domicilios allanados, ubicado en Pico al 1800, Parque San Martín, se secuestraron aproximadamente 309 gramos de cocaína, 336 gramos de marihuana, $890.000 en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés.

En otro de los objetivos, ubicado en Rosario al 4700, se secuestraron 72 gramos de flores de marihuana, aproximadamente $627.000 en efectivo, teléfonos celulares y, en el interior de una camioneta Toyota SW4, 100 envoltorios de sustancia que serán sometidos a las correspondientes pericias, además de un arma de fuego calibre .765 con municiones.

En el Objetivo 3, ubicado en la localidad de Pontevedra, se produjo uno de los mayores secuestros del operativo: más de 4,4 kilogramos de cocaína y más de 1,3 kilogramos de marihuana, además de dinero en efectivo, una balanza de precisión, una máquina contadora de billetes y documentación y otros elementos de interés para la investigación.

En el Objetivo 5, correspondiente a un comercio ubicado en la intersección de Posta de Yatasto y Rawson, se secuestraron 69 gramos de cocaína distribuidos en 219 envoltorios, tres gramos de marihuana y dinero en efectivo.

En el Objetivo 7, ubicado en la localidad de La Reja, partido de Moreno, se secuestraron más de 235 gramos de cocaína, un arma de fuego calibre .357 con seis proyectiles y dinero en efectivo, además de teléfonos celulares.

Finalmente, en el Objetivo 4, ubicado en Rawson al 4900, se secuestraron 138 envoltorios conteniendo sustancia que será sometida a pericia, una balanza digital, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un DVR y una pistola de aire comprimido, además de un motovehículo.

Una investigación de varios meses

La causa se inició a partir de información recibida por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón, que permitió detectar una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos del partido de Merlo.

A partir de allí, el personal policial profundizó las tareas investigativas, realizando seguimientos y observaciones de los domicilios y de las personas investigadas, así como averiguaciones encubiertas y entrevistas en la zona.

En particular, durante las tareas de campo se documentaron movimientos de personas y vehículos y distintos intercambios que, según se consignó en la investigación, resultaban compatibles con maniobras de comercialización de estupefacientes.

Con los elementos reunidos, el Juzgado Federal consideró que existían elementos objetivos suficientes para sospechar que en los domicilios investigados se desarrollaban actividades vinculadas con la infracción a la Ley 23.737, por lo que autorizó los allanamientos.

Los procedimientos fueron realizados bajo las órdenes impartidas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, con intervención de la Secretaría N.º 8.

Los imputados serán indagados mañana en orden al delito de tenencia con fines de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas (Arts. 5 “c” y 11 “c” de la ley 23.737)