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“Lo lamento, los amo”: el hombre que mató a su esposa en Villa Devoto dejó una carta antes de intentar fugarse

El hombre, identificado como Walter N. (56), escribió una carta y la dejó en su casa donde cometió el femicidio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Crimen en Villa Devoto
Crimen en Villa Devoto Foto: Redes
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La investigación por el femicidio de Romina (40), asesinada durante la madrugada de este jueves en Villa Devoto, sumó un elemento clave: una carta que Walter N. (56), su pareja y principal acusado, dejó en la casa antes de alejarse del lugar.

El hombre fue localizado por efectivos policiales a unos 200 metros de la casa, donde había ocurrido el crimen. Presentaba heridas de arma blanca y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield para recibir atención médica.

Según las primeras averiguaciones, la pareja habría mantenido una fuerte discusión antes del ataque. Una trabajadora de una panadería ubicada junto al domicilio aportó su testimonio a los investigadores y aseguró que escuchó los gritos provenientes de la casa y que llegó a escuchar “¿Qué hacés, hijo de pu...?”.

Poco después, cerca de las 6.50, el hijo de 21 años de ambos llamó al 911 y explicó que su hermana, de 8 años, lo había despertado para avisarle lo sucedido. “Despertate que papá mató a mamá”, le habría dicho la niña.

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Qué decía la carta que dejó el acusado

Antes de abandonar la vivienda, Walter escribió una carta en la que habló sobre el supuesto conflicto que atravesaba con su pareja e hizo referencias a cuestiones familiares y económicas.

El escrito comienza con una expresión sobre su estado emocional: “Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando”.

A lo largo de la carta, el acusado sostuvo que había trabajado por su familia y cuestionó la relación que mantenía con Romina. “Trabajé tanto por ella y mis hijos y ahora, como tiene esos contactos, esta ‘Pity’ le cambió toda su personalidad y me quiere fuera de la casa”, escribió.

Hospital Vélez Sarsfield. Foto: Google Maps.

Además, hizo referencia a una propiedad ubicada en Devoto y aseguró haber afrontado gastos vinculados con ese inmueble sin recibir dinero a cambio. “No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar”, afirmó.

En otro tramo del escrito, Walter expresó su enojo por la situación de pareja: “Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre”. El texto termina con una despedida: “Lo lamento, los amo. Hasta siempre”. Además, según trascendió, el acusado no tiene denuncias previas de violencia de género, por lo que continúa la investigación para reconstruir el caso.

La carta quedó incorporada a la causa y será analizada por la Justicia junto con los testimonios y las demás evidencias reunidas hasta el momento. Los investigadores buscan establecer qué sucedió dentro de la vivienda y reconstruir los momentos previos al asesinato.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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