Escándalo en un hospital de Tucumán: investigan una posible confusión de bebés y analizan a cinco recién nacidos

El hecho tuvo lugar en el Hospital Regional de Concepción “Miguel Belascuain”. Foto: Hospital de Tucumán

La Justicia de Tucumán investiga al Hospital Regional de Concepción “Miguel Belascuain” de dicha provincia por irregularidades en el nacimiento de bebés en la institución médica. Es que una pareja denunció que iba a dar a luz a una niña, pero los profesionales del lugar les entregaron a un varón.

El caso abrió una causa judicial más extensa con el estudio genético de otros cuatro bebés nacidos allí. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, cuyo titular es el fiscal Gerardo Salas y el auxiliar Juan José Ibáñez.

Investigación en un Hospital de Tucumán: qué pasó con la entrega de cinco bebés que nacieron en el lugar

De acuerdo la investigación, la denuncia tuvo lugar el pasado viernes 14 de agosto. Una mujer de 23 años fue sometida a una cesárea de urgencia debido a una bradicardia fetal. Al nacer, según los padres, los médicos le entregaron a una niña con aritos y ropa de color rosa, pero al cambiar los pañales se dieron cuenta que, en verdad, era varón.

La denuncia fue realizada por un madre de 23 años quien fue sometida a una cesárea de urgencia. Foto: Click net

Los padres habían esperado a una niña durante meses y cuando se enteraron de la noticia decidieron hacer de inmediato la denuncia. Por tal motivo, la Fiscalía ordenó realizar exámenes genéticos a los cinco bebés que nacieron el 14 de agosto en el Hospital Concepción. Las familias de estos niños aceptaron someterse a estas pruebas de manera voluntaria con el objetivo de determinar qué fue lo que ocurrió tras el nacimiento de los niños.

Cuáles son las hipótesis de la Justicia

En este momento, la Justicia de Tucumán baraja dos posibles hipótesis en este caso. La primera tiene que ver con un eventual error en las ecografías que le hicieron a la mujer de 23 años durante su control de embarazo. Los investigadores buscarán establecer si es posible que le hayan dicho equivocadamente el sexo del bebé.

La otra hipótesis tiene que ver con un posible error en el sistema de identificación de los recién nacidos. En este caso, resultan esenciales los exámenes de ADN que se les hicieron a los niños que nacieron ese mismo día para ver si efectivamente hubo una confusión en la entrega de los niños.

Los estudios de ADN se realizaron el sábado 15 de agosto. Foto: Ministerio de Salud de Tucumán

A pesar de que los estudios genéticos se hicieron este sábado por la mañana con la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), las autoridades del Hospital Concepción admitieron un error por parte de profesionales de su institución y sostuvieron que también iniciarán una investigación interna con el objetivo de aplicar sanciones a los responsables. Desde el Hospital manifestaron que el bebé que nació el 14 de agosto a las 11.45 de la mañana es varón y que la equivocación estuvo es “sugerir” que se trataba de una niña.

Como parte de la investigación judicial, se les tomó declaración a los responsables médicos de la institución, es decir, a las dos cirujanas que estuvieron a cargo de la operación de cesárea y a la enfermera de neonatología que entregó al bebé a sus padres poco después de su nacimiento. Por el momento, no hay detenidos ni imputados en la causa.