Cronología del accidente fatal de Ernestina Pais: cómo fue el choque con el Tren de la Costa

Ernestina Pais murió a los 54 años tras un accidente Foto: Foto redes

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo, la televisión y el periodismo argentino. La conductora, de 54 años, falleció tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Las cámaras de seguridad, los primeros peritajes y la intervención judicial permitieron reconstruir cómo fueron los minutos clave del trágico episodio.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El accidente ocurrió durante la tarde-noche del viernes 26 de junio, en el cruce ferroviario ubicado en Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, una zona atravesada por el recorrido del Tren de la Costa. Según la información aportada por fuentes policiales y judiciales, Ernestina Pais conducía un Honda City negro cuando intentó atravesar las vías.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el vehículo ingresó al paso a nivel cuando la barrera se encontraba baja. En ese momento, una formación ferroviaria que circulaba por el ramal impactó contra el lateral del conductor. El golpe fue de extrema violencia y provocó la muerte de la periodista en el lugar.

La formación involucrada fue identificada como la UTA-8, tren 165, que realizaba el trayecto desde Maipú hacia Delta. El choque se produjo cerca de las 19:25, según los registros incorporados a la investigación.

La secuencia que captaron las cámaras de seguridad

Uno de los elementos centrales para entender la mecánica del siniestro fue el material registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes, que quedaron incorporadas al expediente, muestran los instantes previos al impacto y son consideradas clave para determinar con precisión qué ocurrió.

Según la reconstrucción difundida, la secuencia comienza con el descenso de las barreras del cruce ferroviario. Luego, otro vehículo habría atravesado el paso a nivel en infracción y continuado su marcha. Detrás de ese auto avanzó el vehículo conducido por Ernestina Pais, que habría ingresado al cruce de manera diagonal.

Así el Tren de La Costa chocó el auto de Ernestina Pais.Video: @Nicolimassosa

A mitad del trayecto, la formación del Tren de la Costa embistió el costado del conductor. En otros registros de cámaras linderas se observa cómo el tren arrastró el vehículo después del impacto, mientras se escucha la bocina de la formación y el estruendo del choque.

Qué dijeron las primeras pericias sobre las barreras

Uno de los puntos más sensibles de la investigación fue determinar si el sistema de seguridad del paso a nivel funcionaba correctamente. De acuerdo con las primeras informaciones, tanto la barrera como la señalización fonoluminosa estaban operativas al momento del accidente.

Desde el Municipio de San Isidro también se indicó que la barrera estaba baja cuando el auto inició el cruce. De todos modos, la investigación judicial continúa abierta y los peritos analizan las cámaras, las condiciones del lugar y la mecánica exacta del impacto.

Cómo lograron identificar a Ernestina Pais

Tras el choque, personal policial, bomberos y peritos trabajaron en el lugar. En un primer momento, la identificación de la víctima se habría dificultado por la gravedad del impacto y las lesiones sufridas. Además, en la primera revisión del vehículo no se habrían encontrado documentos personales.

Ante la sospecha de que podía tratarse de Ernestina Pais, efectivos policiales se dirigieron a su domicilio para verificar su paradero. La confirmación llegó cuando familiares llamaron a su teléfono celular y el dispositivo sonó dentro del auto siniestrado.

La conductora viajaba sola al momento del accidente y fue la única víctima fatal del siniestro.

Qué se sabe de la autopsia y la investigación judicial

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente a la jurisdicción de San Isidro, que ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, peritajes en el lugar y la realización de la autopsia.

Según se informó posteriormente, el resultado preliminar de la autopsia indicó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, compatible con la violencia del impacto recibido en el accidente ferroviario.

Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez

Además, se dispusieron estudios complementarios para establecer si existía presencia de alcohol u otras sustancias, una práctica habitual en investigaciones viales de este tipo.

El destino al que se dirigía Ernestina Pais antes del choque

Al momento del accidente, Ernestina Pais se dirigía presuntamente hacia el Teatro Niní Marshall, en Tigre, donde tenía previsto participar de la obra“El divorcio del año”. Horas antes, había compartido en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento por la convocatoria del espectáculo, con una frase que luego cobró un tono profundamente emotivo:“Gracias vida”.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de despedida de colegas, compañeros de trabajo y figuras del espectáculo, que recordaron su personalidad frontal, su humor y su trayectoria en radio y televisión.

La cronología del accidente fatal de Ernestina Pais

La reconstrucción preliminar permite ordenar los momentos clave del caso:

19:25 aproximadamente: Ernestina Pais llega al paso a nivel de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

Segundos antes del impacto: las barreras del cruce ferroviario ya se encontraban bajas, según las primeras pericias.

Instantes previos: otro vehículo cruza en infracción y continúa su marcha.

Luego: el Honda City conducido por Pais ingresa al cruce en diagonal.

Impacto: la formación UTA-8 del Tren de la Costa golpea el lateral del conductor.

Después del choque: personal policial, bomberos y peritos llegan al lugar y constatan el fallecimiento.

Horas posteriores: se confirma la identidad de la víctima y se ordenan autopsia, pericias y análisis complementarios.

Una tragedia bajo investigación

La muerte de Ernestina Pais dejó una fuerte conmoción pública y abrió una investigación que busca establecer todos los detalles del siniestro. Por ahora, las cámaras de seguridad, los primeros informes técnicos y los testimonios oficiales apuntan a que el vehículo cruzó con la barrera baja y fue impactado por una formación del Tren de la Costa.

Mientras se aguardan los informes definitivos, el caso vuelve a poner en primer plano la importancia de extremar las precauciones en los pasos a nivel y respetar las señales ferroviarias, incluso cuando el cruce parece despejado. En cuestión de segundos, una decisión puede cambiarlo todo.